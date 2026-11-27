Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng) đào tìm, khai quật hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Bích. Ảnh: MINH THÔNG

Theo ghi nhận tại hiện trường đợt khai quật ngày 26/11, cả 3 bộ hài cốt đều còn nhiều phần xương như xương ống chân, xương ống tay, hộp sọ, xương hàm và răng (từ 13 đến 22 chiếc răng mỗi hài cốt). Kèm theo đó là các di vật thời kháng chiến gồm mảnh bom, viên đạn AK, cúc áo bằng đồng, hạt nút áo và một tấm bia xi măng.

Trước đó, từ nguồn tin chỉ dẫn của người dân địa phương về các khu vực nghi có mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Quế Phước, đội quy tập đã tiến hành khảo sát, khoanh vùng thực địa. Cụ thể, ông Võ Chí và ông Trương Cam (thôn Thạch Bích) cung cấp thông tin về khu vực ven suối Gò Đình - nơi từng đặt trạm xá thời kỳ kháng chiến chống Pháp; ông Nguyễn Duy Minh, ông Phạm Tuấn Kiệt và bà Phạm Thị Việt (thôn Phước Hội) chỉ dẫn 4 vị trí nghi vấn tại khu vực vườn Cửu Thoại, ven sông Thu Bồn.

Từ những manh mối này, trong các ngày 16, 18 và 19/11, lực lượng tìm kiếm đã liên tiếp phát hiện 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại hai thôn Phước Hội và Thạch Bích.

Di vật mảnh bom, vỏ đạn được tìm thấy kèm theo hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Cụ thể, qua khảo sát và khai quật tại thôn Thạch Bích trước đó, lực lượng chức năng đã cất bốc được 3 bộ hài cốt liệt sĩ còn lưu giữ nhiều phần xương ống chân, xương ống tay, hộp sọ, xương hàm và răng. Tại vị trí hài cốt thứ hai, tổ công tác tìm thấy một tấm bia khắc dòng chữ: "Trịnh Thiệ... đội viên, Tiểu đoàn 19, Trung đoàn 96"; hài cốt thứ ba đi kèm các di vật gồm 3 nút áo và 1 đồng tiền xu.

Ngoài ra, ở đợt khai quật ngày 19/11 tại thôn Thạch Bích, đơn vị cũng thu thập được 2 tấm bia xi măng còn lưu lại một phần thông tin về tên liệt sĩ và phiên hiệu đơn vị thuộc Tiểu đoàn 200 (Trung đoàn 93) và Tiểu đoàn 10 (Trung đoàn 96).

Lực lượng chức năng cẩn trọng thu thập, bảo quản hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại thôn Thạch Bích. Ảnh: MINH THÔNG

Hiện toàn bộ 10 bộ hài cốt cùng các di vật tìm thấy đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhằm xác minh danh tính, đồng thời hoàn tất các thủ tục quy tập để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.