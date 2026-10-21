Trước đó, trên cơ sở khảo sát thực tế và thông tin do người dân cung cấp, từ ngày 14/10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 10 đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm tại xã Đăk Pék.

Ngày 20/10, tại tọa độ 67-94.3, thuộc thôn 16/5, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ gồm nhiều đoạn xương và răng, đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ xét nghiệm. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như ba lô, áo mưa, tấm tăng, bình tông, bát ăn, võng...

Tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék.

Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék để bảo quản, chờ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Theo thông tin tại Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do Quân đoàn 34 tổ chức, xã Đăk Pék có khu vực chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu giai đoạn 1969 - 1974. Hiện nay, toàn xã còn 372 liệt sĩ chưa được quy tập.

Việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.