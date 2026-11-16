Tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Cốc San

Phần mộ được xác định là của một chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, phần lớn hài cốt đã phân hủy, chủ yếu còn các mảnh xương nhỏ, mủn vụn lẫn trong đất nên chưa xác định được danh tính.

Phát hiện phần mộ liệt sĩ tại xã Cốc San.

Nhiều di vật được tìm thấy tại phần mộ liệt sĩ.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm 1 dây lưng nhỏ, 10 cúc áo, 2 đoạn dây võng, 1 chiếc võng, 1 đoạn dao dài khoảng 10 cm và nhiều viên đạn AK.

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc.

Ngay khi phát hiện phần mộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tổ chức cất bốc, quy tập theo quy định, đưa về nhà quàn thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc; đồng thời thống kê và bảo quản các di vật.