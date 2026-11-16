Tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Cốc San
Ngày 16/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi dốc Km 8, xã Cốc San.
Phần mộ được xác định là của một chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, phần lớn hài cốt đã phân hủy, chủ yếu còn các mảnh xương nhỏ, mủn vụn lẫn trong đất nên chưa xác định được danh tính.
Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm 1 dây lưng nhỏ, 10 cúc áo, 2 đoạn dây võng, 1 chiếc võng, 1 đoạn dao dài khoảng 10 cm và nhiều viên đạn AK.
Ngay khi phát hiện phần mộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tổ chức cất bốc, quy tập theo quy định, đưa về nhà quàn thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc; đồng thời thống kê và bảo quản các di vật.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tim-thay-1-hai-cot-liet-si-tai-xa-coc-san-post914664.html