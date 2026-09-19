Tìm thân nhân thanh niên tử vong trên sông Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, Công an phường Bình Quới nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực sông Sài Gòn, đoạn bờ kè gần đường Bình Quới.

Nạn nhân được xác định khoảng 20-30 tuổi, tóc đen, cắt ngắn, chết khoảng từ 2-3 ngày. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo màu xanh rêu, trước ngực trái có logo thương hiệu Adidas và quần lót màu đen có chữ Calvin Klein.

Thi thể nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên Cơ quan Công an chưa xác định được danh tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tìm thân nhân hoặc người biết thông tin về nạn nhân để phục vụ công tác xác minh. Ai biết thông tin hoặc là thân nhân của nạn nhân, đề nghị liên hệ cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương qua số điện thoại 0987118147 hoặc đến số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin.