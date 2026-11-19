Chiều 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân của một phụ nữ tử vong trên đường đi thu mua phế liệu.

Một số tư trang của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, người phụ nữ điều khiển xe đạp đi thu mua phế liệu. Khi đến khu vực Cầu Dứa, đường 23-10, phường Tây Nha Trang, người này bất ngờ ngất xỉu. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân vào lề đường và gọi Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đến hỗ trợ. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Thi thể nạn nhân đang được lưu giữ tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, khoảng 50 tuổi, mặc ngắn tay và quần dài qua gối cùng màu, có hoa văn hình bông màu đỏ. Một số tư trang của nạn nhân được cơ quan chức năng cung cấp để phục vụ việc nhận dạng.

Xe đạp của nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân liên hệ Đại úy Đoàn Ngọc Quang - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại 0349.225.354 để phối hợp giải quyết.