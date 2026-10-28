Tìm thân nhân người đàn ông tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có tiếp nhận người bệnh: Nguyễn Thành Phúc, sinh năm: 1981, giới tính: nam, địa chỉ: 83/37 Tôn Đản, phường Khánh Hội, TP.HCM.

Ngày 03/10/2026, người bệnh được người đi đường đưa đến Công an phường Sài Gòn, sau đó được Công an phường Sài Gòn đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cơ sở Sài Gòn. Khoảng 30 phút trước nhập viện, người bệnh được phát hiện nằm khó thở, lay gọi tiếp xúc chậm. Sau đó người bệnh được nhập viện điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Cơ sở Sài Gòn, thời điểm vào viện lúc 10 giờ 28 phút cùng ngày. Chẩn đoán: Suy hô hấp cấp - Viêm phổi do vi trùng lao - Viêm ruột - Suy kiệt.

Người bệnh được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức. Trong quá trình điều trị, tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng dần, tình trạng bệnh tiếp tục diễn tiến nặng, không đáp ứng. Người bệnh tử vong lúc 20 giờ 30 phút ngày 22/10/2026.

Nhận dạng người bệnh: Người bệnh cao 1m58; tóc dài đen xoăn; răng hàm trên mất 3 cái đều rụng cả; thể trạng gầy; sóng mũi thẳng; phía sau vai trái có hình xăm đầu sư tử màu xanh; da mặt đốm trắng; râu dài 4cm.

Tình trạng hiện tại của người bệnh: Đã tử vong.

Ai là thân nhân của người bệnh trên, đề nghị liên hệ gấp với Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số điện thoại: (028) 38.412.692 (số nội bộ: 115) hoặc chuyên viên Trần Thị Nguyệt Nga, số điện thoại: 0938.700.107.