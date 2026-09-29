Tìm thân nhân người đàn ông tử vong dưới chân cầu Trần Quý Kiên

Theo Cơ quan Công an, thi thể được phát hiện vào ngày 28/9. Nạn nhân là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, thể trạng trung bình, tóc ngắn màu đen. Thời điểm được phát hiện, người này mặc áo thun tay dài, quần dài màu tối.

Người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại khu vực chân cầu Trần Quý Kiên, phường An Khánh.

Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là trên ngực nạn nhân có hình xăm hình rồng. Phần lưng có hình xăm chữ Hán, kèm hình hoa văn hình trái tim có đôi cánh.

Phần lưng nạn nhân có hình xăm chữ nước ngoài, kèm hình hoa văn hình trái tim có đôi cánh...

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai biết thông tin hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng trên liên hệ để phối hợp xác định danh tính nạn nhân. Thông tin có thể cung cấp cho cán bộ điều tra tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh hoặc qua số điện thoại 0375.004.446.