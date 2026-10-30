Tìm thân nhân người đàn ông mặc áo mưa, tử vong trên cầu Kiệu, TPHCM

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Cầu Kiệu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện vào ngày 27/10 tại lề đường sát thành cầu Kiệu, phường Cầu Kiệu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 27/10, anh Huỳnh Chí T. (SN 2003, ngụ phường Bình Đông) điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng hướng về ngã tư Phú Nhuận.

Hiện trường vụ việc.

Khi đến cầu Kiệu, phường Cầu Kiệu, anh T. phát hiện 1 người đàn ông mặc áo mưa, chưa rõ lai lịch nằm bất động trên lề đường sát thành cầu Kiệu, trước địa chỉ số 2 Phan Đình Phùng với tư thế nằm nghiêng 1 bên nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã có mặt tại hiện trường, qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Hiện, Công an phường Cầu Kiệu đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Qua Chuyên đề Công an TPHCM, Công an phường Cầu Kiệu thông báo, ai là thân nhân của nạn nhân hoặc có người mất tích như trên hãy liên hệ Công an phường Cầu Kiệu qua SĐT 0908.023.025 (gặp cán bộ điều tra Châu Văn Sử) để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.