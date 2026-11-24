Theo đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có tiếp nhận người bệnh: Lê Phúc Lai, sinh năm: 1964, giới tính: nam, địa chỉ: 1254 tổ 44, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận, ngày 18/11/2026, người bệnh được Công an đưa vào sau khi phát hiện nằm ngoài đường trong tình trạng mệt, đi lại khó khăn, người bệnh được đưa vào Trại bảo trợ ghi nhận huyết áp thấp, sau đó được chuyển đến nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong tình trạng bệnh rất nặng, điều trị tích cực bệnh nặng không đáp ứng điều trị. Cuối cùng người bệnh tử vong lúc 03 giờ 40 phút ngày 22/11/2026.

Nhận dạng người bệnh: cao 1m67, tóc hoa râm hói phần trước, sóng mũi cong. Thể trạng gầy, nước da ngâm đen, răng hàm trên đã rụng hết.

Tình trạng hiện tại của người bệnh: Đã tử vong.

Ai là thân nhân của người bệnh trên đề nghị liên hệ gấp với Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số điện thoại: (028) 38.412.692 (số nội bộ: 115).