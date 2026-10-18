Tìm thân nhân của 4 cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác (phường An Khánh, TP.HCM)

Theo thông tin từ địa phương, tối 13-10, một Sư cô tại chùa Diệu Giác phát hiện 4 cháu nhỏ trước cổng chùa, không có giấy tờ tùy thân nên trình báo cơ quan chức năng.

Nói với Báo Giác Ngộ, quý Sư cô cho biết các cháu đã được khám y tế, hiện sức khỏe bình thường, tâm lý ổn định.

Ngày 16-10, UBND phường An Khánh phát thông báo tìm thân nhân của các cháu.

Hai bé trai bị bỏ rơi trên đường Trần Não - Ảnh: UBND phường An Khánh

Theo đó, trong 4 cháu, có 2 bé trai và 2 bé gái, độ tuổi ước tính từ khoảng 9 tháng đến 3 tuổi. Bé trai lớn nhất khoảng 3 tuổi, cao khoảng 90cm, nặng 10kg; bé trai còn lại khoảng 2 tuổi, cao khoảng 85cm, nặng 10kg.

Hai bé gái lần lượt khoảng 15 tháng tuổi và 9 tháng tuổi; bé nhỏ nhất nặng khoảng 6kg. Thời điểm được phát hiện, các cháu mặc quần áo trẻ em với những màu sắc, đặc điểm khác nhau đã được cơ quan chức năng ghi nhận để phục vụ việc xác minh thân nhân.

Theo UBND phường An Khánh, sức khỏe của cả 4 cháu hiện bình thường và đang được các Sư cô, nhân viên Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác chăm sóc.

Hai bé gái bị bỏ rơi trên đường Trần Não - Ảnh: UBND phường An Khánh

Chính quyền địa phương thông báo cha mẹ hoặc người thân của các cháu liên hệ UBND phường An Khánh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.