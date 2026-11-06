Tìm thân nhân cho nạn nhân tử vong

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09), Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm tung tích nạn nhân và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Cơ quan điều tra thu giữ 9 dấu vân tay của nạn nhân, trong đó có ngón út phải bị cụt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tìm thân nhân của nạn nhân tử vong. Mọi thông tin, người dân liên hệ đồng chí Lưu Bá Cường, điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố được phân công tại Công an xã Bình Minh, địa chỉ: số 2037, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh; số điện thoại liên hệ: 098.555.6539.