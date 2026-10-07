Tìm thân nhân cháu bé bị bỏ rơi

Cháu bé sơ sinh hiện đang được vợ chồng ông S. chăm sóc.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 5-10, chị Bùi Mai Hương (trú xã Kim Liên) phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cùng nhiều vật dụng như quần áo, tã, khăn, sữa bột để trong chiếc giỏ nhựa trước cổng nhà ông L.D.S. (54 tuổi, trú xã Kim Liên). Trong giỏ còn có tờ giấy được ký tên “người mẹ bất hạnh” với nội dung: “Vì hoàn cảnh đặc biệt, sinh ra con mà không đủ điều kiện nuôi con. Ai nhặt được cháu xin thương xót sinh mệnh kém may mắn này”. Trong khi chờ kết quả thông báo tìm thân nhân, chính quyền xã Kim Liên tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông S. chăm sóc.