Tìm thân nhân bé gái bị bỏ lại trước nhà người dân ở Đà Nẵng

Ngày 15/9, UBND xã Nam Phước, TP Đà Nẵng cho biết, địa phương đang tìm thông tin liên quan đến cha, mẹ đẻ của cháu bé bị để lại trước nhà người dân vào ngày 13/9.

Bé gái bị để lại trước nhà người dân.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/9, ông Phạm Văn Hiệp, trú thôn Duy Vinh phát hiện trước cửa nhà có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Cháu bé được đặt trong một túi xách màu đen có mở nắp, người đàn ông đã cùng vợ đưa cháu vào nhà chăm sóc.

Chính quyền xã Nam Phước cho biết, thời điểm phát hiện, bé gái được quấn trong khăn màu xanh da trời, đeo bao tay và đội mũ màu trắng kem, được quấn tã. Đồng thời, người dân phát hiện mảnh giấy viết tay ghi cháu sinh ngày 9/9 cùng bỉm, sữa.

UBND xã Nam Phước đề nghị ai có thông tin liên quan đến cha, mẹ đẻ của cháu bé liên hệ Phòng Văn hóa - xã hội tại địa chỉ 468 Hùng Vương, xã Nam Phước hoặc gọi qua số điện thoại 0905.577.709 để cung cấp thông tin và giúp đỡ.