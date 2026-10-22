Tìm thân nhân 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Ngày 22/10, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) phát đi thông báo tìm thân nhân cho hai bệnh nhân không có người thân, đã được tiếp nhận điều trị tại bệnh viện và tử vong.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Dương Thanh Phong, sinh ngày 17/09/1967, giới tính: nam, địa chỉ: 85/8 Dương Văn Cam, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Theo thông báo, sáng ngày 19/10/2026, người bệnh đi tiêu ra máu đỏ bầm nhiều, mệt và đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau đó, người bệnh xin về. Trên đường đi, người bệnh gục ngoài đường, hôn mê. Người bệnh được cấp cứu ngoại viện và được đưa trở lại Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị. Tiền sử bệnh: Vỡ phình động mạch chủ bụng đã phẫu thuật thay ống ghép nhân tạo T12/2026 – B20 (tiền căn: Thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cũ T3/2026). Người bệnh tử vong lúc 14 giờ 20 phút ngày 19/10/2026.

Nhận dạng người bệnh: Cao 1m69, tóc hoa râm, nước da ngăm, răng hàm trên rụng cả, có vết mổ cũ giữa bụng, sóng mũi thẳng, không có hình xăm và thể trạng trung bình. Tình trạng hiện tại của người bệnh: Đã tử vong.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Nguyễn Thành Lộc, sinh năm: 1969, giới tính: nam, địa chỉ: không rõ.

Theo ghi nhận, người bệnh được đưa từ khu vực 169 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định bằng xe cấp cứu lúc 12 giờ 15 phút do khó thở, ho đờm. Chẩn đoán vào viện: Theo dõi viêm phổi. Người bệnh được tiếp tục chỉ định điều trị tại khoa Nội tim mạch. Người bệnh tử vong lúc 18 giờ 39 phút ngày 17/10/2026.

Nhận dạng người bệnh: Người bệnh cao 1m56, thể trạng gầy, tóc cắt ngắn khoảng 1 cm, răng đều, sóng mũi thẳng, không có hình xăm. Tình trạng hiện tại của người bệnh: Đã tử vong.

Ai là thân nhân của người bệnh trên đề nghị liên hệ gấp với Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, số điện thoại: (028) 38.412.692 (số nội bộ: 115) hoặc chuyên viên Trần Thị Nguyệt Nga, số điện thoại: 0938.700.107.