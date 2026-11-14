Tìm sinh kế mới mở đường giảm nghèo ở bản Lầu

Nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con bản Lầu, xã Tam Lư.

Bản Lầu hôm nay

Con đường vào bản Lầu hôm nay rất thuận lợi. Ông Hà Văn Tươi, bí thư chi bộ bản dẫn chúng tôi tham quan một vòng. Vừa đi ông vừa chia sẻ: Có diện tích 1.788ha, với 205 hộ dân, bản được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ bản Lầu và bản Xum cũ. Thời gian qua, mặc dù đi lên từ điểm xuất phát thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào lâm nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ, nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội thông qua nhiều chương trình, chính sách, đời sống bà con dân tộc Thái nơi đây có nhiều đổi khác. Về mặt sinh kế, các hộ dân thường xuyên được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất. Nhờ chịu khó làm ăn, nhiều gia đình có điều kiện mua sắm một số vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, do giá cả những cây trồng chủ lực như luồng, vầu... bấp bênh, một số hộ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ nên để duy trì cuộc sống ổn định lâu dài, bà con cần từng bước từ bỏ thói quen sản xuất manh mún, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Xác định phát triển sinh kế bền vững là giải pháp căn cơ và lâu dài, góp phần nâng cao thu nhập, phát huy nội lực giúp bà con dân bản từng bước vươn lên thoát nghèo, bên cạnh việc đẩy mạnh vận động, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người đi xuất khẩu lao động, xã Tam Lư còn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ cây con giống, tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ phát triển sản xuất. Chỉ tính riêng đầu năm đến nay có 15 lao động của bản Lầu đang làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, 215 người làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong cả nước...

Kinh tế khởi sắc, trẻ em bản Lầu có điều kiện đến trường đầy đủ hơn.

Kinh tế khởi sắc, dân bản được tiếp cận các tiện ích xã hội và chuyển đổi số, trẻ em có điều kiện đến trường đầy đủ hơn, nhận thức của người dân cũng dần thay đổi. Đến nay, bản chỉ còn 13 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo, 100% gia đình đã được dùng điện lưới quốc gia, được dùng nước hợp vệ sinh, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2026 đạt hơn 32 triệu đồng.

Tạo sinh kế từ nguồn vốn chính sách

Với mong muốn làm chủ cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, 130/205 hộ dân bản Lầu đã mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Nhờ sự cần cù, chịu khó nhiều gia đình đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế. Đơn cử như gia đình anh Lương Văn Hưng (sinh năm 1980, dân tộc Thái) là một gương điển hình trong phát triển kinh tế bằng việc chăn nuôi bò sinh sản.

Cuối năm 2024, từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng, anh Hưng mua 5 con bò sinh sản. Hiện đàn bò đẻ thêm 3 con, nâng tổng số đàn là 9 con, giúp gia đình từng bước mở rộng sản xuất và cải thiện sinh kế. Từ khi có vốn làm ăn, cuộc sống gia đình bớt vất vả. “Nguồn vốn không chỉ giúp các hộ dân có thêm việc làm, tăng thu nhập mà tạo cơ hội phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Thời gian tới, gia đình tôi dự định vay thêm vốn để mua bò, đầu tư mở rộng chuồng trại”, anh Hưng cho biết.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình anh Lương Văn Hưng (SN 1980, dân tộc Thái) có điều kiện mua thêm bò sinh sản để sinh kế, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước.

Không chỉ riêng hộ anh Hưng, gần 2 năm nay, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh Hà Văn Thành (sinh năm 1984, dân tộc Thái) đã chuyển từ mô hình chăn nuôi kém hiệu quả sang trồng luồng, vầu. Do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên 11ha cây trồng của gia đình phát triển tốt. Thu nhập bình quân của gia đình đạt 60 - 80 triệu đồng/năm. Phải khẳng định, dù giá thành từ cây luồng, vầu có bấp bênh, nhưng nếu so với chăn nuôi trước đây, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhiều. Vốn đầu tư không cao nhưng thời gian tái thu hoạch nhanh, lại thêm phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và chống xói mòn rất tốt, nên nhiều gia đình ở bản Lầu đã xác định đây là cây trồng chính.

Bà Nguyễn Vân Anh, tổ trưởng kế hoạch tín dụng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn, khẳng định: Khi được tiếp cận nguồn vốn phù hợp, kết hợp hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ phát triển sản xuất, bà con có thêm điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm, từng bước cải thiện đời sống. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tranh thủ nguồn vốn Trung ương, huy động nguồn lực địa phương, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân.

Thực tế cho thấy, từ nguồn vốn của các chương trình phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không ít hộ gia đình ở bản Lầu đã gây dựng được mô hình sản xuất có quy mô, tạo nguồn thu ổn định. Ông Hà Văn Tựng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Tam Lư, cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua chính quyền địa phương không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức tự giác trong phát triển kinh tế, đặc biệt là với người dân bản Lầu. Mặc dù, phía trước còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng hơn sau sáp nhập, điều kiện sản xuất và đời sống giữa các hộ chưa đồng đều, một số vấn đề liên quan đến hạ tầng, sinh hoạt cộng đồng, công tác quản lý dân cư và tổ chức phong trào... song tin tưởng dưới sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh sự đồng thuận của bà con, bản Lầu sẽ từng bước trở thành điểm sáng trong bức tranh nông thôn của xã.