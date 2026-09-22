Tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phậm khiến 222 người nhập viện cấp cứu

Lãnh đạo TP Huế đến thăm hỏi động viên vào thời điểm các công nhân nhập viện nghi do ngộ độc

Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị 198 bệnh nhân, Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị 24 bệnh nhân.

Trường hợp xuất hiện triệu chứng sớm nhất được ghi nhận lúc 13h ngày 10/9. Đến 9h ngày 11/9, một số công nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu.

Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế TP Huế ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn được sử dụng tại bếp ăn tập thể của công ty. Các món ăn có phát hiện các vi khuẩn nêu trên bao gồm: thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Hiện tại Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường công tác truyền thông Hướng dẫn và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố; chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định.

* Trước đó, tổng cộng 222 công nhân Công ty Scavi Huế được đưa đến Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện từ ngày 11/9 với các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt và một số biểu hiện ngộ độc thực phẩm khác. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột dạ dày cấp, nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, viêm dạ dày ruột, viêm đại tràng…

Vụ việc xảy ra tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Huế Thành cung cấp dịch vụ ăn uống.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế TP Huế phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm; đồng thời yêu cầu tạm ngưng hoạt động bếp ăn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Huế Thành.