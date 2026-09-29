Tìm phương án xử lý vết nứt, sụt lún trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần sông Buông

Ngày 29/9, chủ đầu tư và đơn vị thi công, tư vấn giám sát… tiếp tục kiểm tra, tìm giải pháp xử lý tình trạng nứt mặt đường, sụt lún và xói lở xảy ra tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua khu vực gần sông Buông, phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Xuất hiện vết nứt trên mặt đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần sông Buông.

Theo ghi nhận tại hiện trường, mặt đường cao tốc đoạn qua khu vực gần sông Buông bất ngờ xuất hiện vết nứt kéo dài. Một số vị trí nền đường có dấu hiệu sụt lún, nghiêng về phía sông Buông. Ngoài ra giữa làn đường theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM cũng xuất hiện một hố sâu hõm xuống tầm 10cm, dài khoảng 40cm. Bên cạnh đó mái ta luy hai bên tuyến cũng xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, đứt gãy. Tại khu vực chân đường, nước chảy tạo hàm ếch, cuốn theo đất đá và gây xói lở.

Có mặt tại hiện trường, đại diện nhà thầu cho biết khu vực xảy ra nứt, sụt lún có nền đất yếu, đồng thời chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sông Buông. Theo đơn vị này, thời gian qua khu vực TP Đồng Nai xuất hiện mưa lớn, mực nước sông Buông dâng cao, tác động đến khu vực nền đường, dẫn đến tình trạng sụt lún và phát sinh các vết nứt trên mặt đường.

Đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng nứt, hõm mặt đường cao tốc.

Trước mắt, nhà thầu sẽ triển khai xử lý các vị trí nứt, sụt lún để bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông. Về lâu dài, đơn vị sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị chức năng của TP Đồng Nai nghiên cứu giải pháp gia cố, ổn định nền đường. Một trong những phương án đang được tính đến là xây dựng kè bê tông tại khu vực ven sông Buông nhằm bảo vệ chân đường, hạn chế tác động của dòng chảy đến nền đường.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai để bảo đảm chất lượng công trình và an toàn kết cấu hạ tầng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ phạm vi công việc, đặc biệt tại khu vực gần sông Buông, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí có nguy cơ xói lở.

Đối với vị trí vừa phát hiện hư hỏng, hiện đã khoan địa chất và đang chờ kết quả thí nghiệm để có cơ sở tính toán, đề xuất giải pháp gia cố nền đất yếu tại khu vực ven sông Buông. Ban Quản lý cũng yêu cầu tư vấn giám sát kiểm tra toàn bộ hiện trường, tập trung vào những hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý, không để hư hỏng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một số đoạn ta luy trên cao tốc cũng bị hư hỏng.

Trước đó, tại khu vực dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng xuất hiện tình trạng xói lở, hư hỏng, đứt gãy rãnh thoát nước và một số vị trí mái taluy. Đối với phần hư hỏng này, Ban QLDA cũng đã yêu cầu các nhà thầu kiểm tra, khẩn trương khắc phục.

Theo Ban QLDA, tuyến cao tốc chủ yếu đi qua các khu vực có nền đường đắp cao, mái ta luy lớn. Trong điều kiện đang vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ xói lở, sạt trượt tại các vị trí này tăng cao, nếu không xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến công trình.

Ban yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi thi công, đặc biệt là các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thoát nước và những vị trí đi qua hoặc xung quanh khu vực sông Buông. Nội dung xử lý gồm gia cố mái taluy, bổ sung, sửa chữa rãnh thu nước trên mái taluy, trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh hoặc áp dụng các giải pháp bảo vệ mái phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Video: Tìm giải pháp xử lý hư hỏng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần sông Buông.

Ban QLDA cũng yêu cầu các nhà thầu xử lý triệt để dòng chảy mặt, không để nước tiếp tục tập trung, chảy tràn gây xói lở, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km, điểm đầu tại nút giao Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân, điểm cuối tại nút giao Long Thành, phường Long Thành, tiếp giáp với dự án thành phần 2. Từ ngày 18/5, đoạn tuyến này được đưa vào khai thác tạm, hiện chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.