Hoàn thiện tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng khu bay

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn tại Cảng hàng không Phù Cát nhằm bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu bay code E, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành.

Việc nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng khu bay, phát huy hiệu quả đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh minh họa).

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 1686 ngày 22/12/2023 xác định cảng có quy mô cấp sân bay 4C, bảo đảm khai thác tàu bay code C và có thể tiếp nhận tàu bay code E khi có nhu cầu.

Đến ngày 1/7/2026, tại Quyết định số 1140 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh cấp sân bay Phù Cát từ 4C lên 4E.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch mới, việc nghiên cứu đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn để bảo đảm tiếp nhận tàu bay code E được đánh giá là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng cũng thống nhất chủ trương nghiên cứu, tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phù Cát thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo phương thức tiếp nhận hỗ trợ sản phẩm là hồ sơ điều chỉnh quy hoạch từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Trong quá trình xây dựng hồ sơ quy hoạch, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật những nội dung liên quan, bảo đảm việc điều chỉnh cấp sân bay Phù Cát phù hợp với định hướng mới.

Về sự cần thiết đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay tại Cảng hàng không Phù Cát đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ ngày 29/10/2026. Kết cấu mặt đường có sức chịu tải đáp ứng khai thác tàu bay code C, đồng thời có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay code E như B777, B787, A330, A350.

Trong khi đó, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn hiện hữu đã khai thác trên 60 năm, kết cấu mặt đường xuống cấp, không còn bảo đảm khả năng khai thác tàu bay code E, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác thương mại của cảng.

Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất về sự cần thiết sớm đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn hiện hữu nhằm hoàn thiện tính đồng bộ của hạ tầng khu bay, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư đường cất hạ cánh số 2.

Nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu

Theo đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai, phạm vi đầu tư gồm xây dựng, cải tạo đoạn đường lăn song song E5 (795x23m), đường lăn nối E2 (206,5x23m), cải tạo đoạn đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu giao với đường lăn nối (180x45m) và cải tạo, mở rộng đường lăn AC1, AC2 kết nối vào sân đỗ.

Tuy nhiên, qua rà soát, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá phương án đề xuất cơ bản đáp ứng điều kiện khai thác tàu bay code E nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế trong tổ chức khai thác.

Cụ thể, theo phương án này, tàu bay code E phải quay đầu ở cuối đường cất hạ cánh, sau đó tiếp tục cắt ngang đường cất hạ cánh số 1 khi lăn vào sân đỗ. Quy trình tương tự cũng diễn ra theo chiều ngược lại khi tàu bay rời sân đỗ.

Việc này làm tăng thời gian chiếm dụng cả hai đường cất hạ cánh, giảm năng lực thông qua của khu bay, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động bay huấn luyện, tác chiến quân sự tại cảng hàng không lưỡng dụng.

Bên cạnh đó, phương án còn phát sinh thủ tục điều chỉnh quy hoạch để bổ sung hai sân quay đầu.

Để khắc phục những hạn chế trên, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả tại cảng hàng không lưỡng dụng có tần suất hoạt động bay quân sự cao, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu thêm phương án đầu tư theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam.

Việc nghiên cứu thêm phương án sẽ là cơ sở so sánh, lựa chọn giải pháp tối ưu, trong đó cần lưu ý các khuyến nghị của Cục Hàng không Việt Nam nhằm bảo đảm tính khả thi khi khai thác tàu bay code E.

Về thẩm quyền đầu tư, căn cứ Nghị định số 205 ngày 15/6/2026 của Chính phủ, Bộ Xây dựng cho rằng đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai về việc sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư dự án có cơ sở.

Tuy nhiên, do đường cất hạ cánh số 1 và các đường lăn hiện hữu nằm trong phạm vi đất quốc phòng, đồng thời là tài sản kết cấu hạ tầng do Bộ Quốc phòng quản lý, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tổng hợp thêm ý kiến của Bộ Quốc phòng làm cơ sở nghiên cứu, triển khai đầu tư.

Địa phương cũng cần chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án. Trường hợp đề xuất sử dụng một phần ngân sách Trung ương, UBND tỉnh Gia Lai cần xin ý kiến Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công.

Đối với công tác quản lý, khai thác và bảo trì tài sản sau đầu tư, trên cơ sở đề xuất của ACV, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét xác định ACV là đối tượng thụ hưởng tài sản để quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định.

ACV có trách nhiệm rà soát các hạng mục trùng lặp trong kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát, bảo đảm không chồng chéo, tránh lãng phí nguồn lực.