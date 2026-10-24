Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra bản vẽ thi công kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng).

Công trình kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến có chiều dài 2,5 km với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng. Công trình nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản cho khoảng 530 hộ dân, 67 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống dọc bờ biển tại thôn Vĩnh Tiến. Bên cạnh đó, công trình góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần ổn định cuộc sống, ổn định tinh thần, giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất và cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết: Đến nay công trình đã thi công khoảng 2,1 km kè; còn lại chiều dài khoảng 385 mét phải tạm dừng thi công do sự phản đối gay gắt của một số hộ dân. Cụ thể, một số người dân làm nghề biển không đồng tình cho thi công kè, đề nghị phải có bãi cát trên biển để dựng chòi tạm phục vụ công việc vá lưới, kéo thúng; do đó người dân đề nghị các đơn vị dịch chuyển công trình vào sâu bên trong đất liền, để lại bãi cát tự nhiên cho dân dựng lều trại, kéo thúng hành nghề biển; hoặc dừng không thi công đoạn kè này trả vốn lại cho Nhà nước; hoặc di dời người dân đến vị trí mới và hỗ trợ tiền...

Dự án hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh với dung tích toàn bộ là 51,21 triệu m3, diện tích đất sử dụng của dự án là 697,73 ha với tổng mức đầu tư hơn 874 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến hết năm 2028. Đến nay, dự án có tổng 46 gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong đó đã thực hiện xong 40 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn, đang thực hiện 4 gói thầu (gồm 2 gói thầu tư vấn và 2 gói thầu xây lắp), chưa thực hiện 1 gói thầu tư vấn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng quyết định tiến độ dự án, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chủ rừng và các bên liên quan kiểm kê, đo đạc, xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm kê 102/118 hộ gia đình/tổ chức, với tổng diện tích đền bù là 531.939 m2. UBND xã Hàm Thạnh đã phê duyệt phương án bồi thường 64/118 hộ gia đình/tổ chức và đã chi trả tiền đền bù cho 59 trường hợp (tương ứng với số tiền là 26,5 tỉ đồng). Các trường hợp còn lại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 đang phối hợp với UBND xã Hàm Thạnh để xét pháp lý đền bù.

Một khó khăn hiện nay là công tác kiểm kê, xác minh và di dời mồ mả còn gặp nhiều khó khăn do nhiều mồ mả đã tồn tại từ lâu, không còn dấu vết, không xác định được thân nhân. Bên cạnh đó, tập quán địa táng của đồng bào địa phương gây khó khăn trong kiểm kê; một số trường hợp không liên hệ được thân nhân; việc đền bù giải tỏa gặp một số khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất…

Đơn vị thi công triển khai thảm bê tông mặt kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng).

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương đang phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản đề nghị UBND xã Hàm Thạnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh số 1 và các đơn vị chủ rừng rà soát nguồn gốc đất của các hộ dân, kiểm tra hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị quản lý rừng, làm cơ sở xem xét, giải quyết kiến nghị theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị rà soát, tham mưu đề xuất việc bổ sung 3 tuyến đường dân sinh kết nối vào dự án phục vụ đi lại cho người dân tại kè thôn Vĩnh Tiến. Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ và xem xét phương án bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự khi tổ chức di dời, bàn giao mặt bằng và bảo vệ thi công theo quy định.

UBND xã Vĩnh Hảo chủ trì, phối hợp với Công an xã Vĩnh Hảo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các cơ quan liên quan xây dựng phương án giải quyết, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy rõ tầm quan trọng của dự án là bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân; tạo sự đồng thuận để sớm triển khai hoàn thành dự án.

Đối với công trình hồ chứa nước Ka Pét, ông Nguyễn Minh yêu cầu UBND xã Hàm Thạnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công chậm nhất trong tháng 11/2026; bảo đảm trong tháng 11/2026 hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 quyết liệt chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, bảo đảm giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong tháng 12/2026. Đơn vị rà soát các nguồn cung ứng vật liệu đã được xác định trong hồ sơ chuẩn bị đầu tư được phê duyệt; trường hợp chưa bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư.

Công trình kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng) liền kề với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hồ Ka Pét có ý nghĩa rất lớn với tỉnh bởi có thể cấp nước tưới cho khoảng 7.762 ha đất sản xuất nông nghiệp của khu vực Hàm Thuận Nam; cấp nước thô khoảng 2,63 triệu m3/năm cho khu công nghiệp Hàm Kiệm II; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt của khoảng 120.000 người dân khu vực Hàm Thuận Nam và Phan Thiết. Đồng thời, phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du nhất là đoạn qua địa bàn Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.