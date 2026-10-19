Tìm phương án cung ứng xăng, dầu cho xã đảo Thạnh An

Gian nan mua xăng, dầu

Ông Nguyễn Văn Hiền, sống tại ấp Thiềng Liềng (xã Thạnh An) từ năm 1994, cho biết mỗi tuần, gia đình ông dùng hết khoảng 100 lít nhiên liệu, gồm xăng đổ xe máy và dầu chạy ghe đánh bắt hải sản. Do trên đảo chưa có điểm cung ứng, ông phải canh con nước, chạy ghe khoảng 1 giờ 20 phút vào khu vực xã Cần Giờ để mua xăng, dầu.

“Tôi mua 100 lít xăng, dầu mỗi lần, với mức giá hiện nay tốn khoảng 2,7-2,8 triệu đồng. Chưa kể, tiền thuê xe ôm chở từng can từ cây xăng ra bến tàu để đưa lên ghe và chi phí vận chuyển về đảo mất thêm khoảng 400.000 đồng. Chi phí này đủ mua thêm hơn chục lít nhiên liệu nếu có điểm bán ngay trên đảo”, ông Hiền chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiền (ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An) chắt chiu từng lít dầu phục vụ ghe ﻿đánh bắt hải sản. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Với người dân Thạnh An, số tiền mua xăng, dầu phải tính cả chi phí cho hành trình đường thủy lẫn vận chuyển trên bờ nên luôn đắt đỏ hơn nhiều so với khu vực đất liền. Chưa kể, việc vận chuyển xăng, dầu bằng ghe rồi tích trữ trong những can nhựa tại nhà khiến người dân luôn lo lắng về nguy cơ cháy nổ.

“Nguyện vọng lớn nhất của bà con là sớm có cây xăng trên đảo. Hết xăng lúc nào thì ra đổ lúc đó, vừa giảm chi phí, vừa thuận tiện, an toàn”, bà Lý Thị Kim Vàng, cư dân ấp Thạnh Bình (xã Thạnh An), bày tỏ.

Theo ông Hồ Hồng Thành Tính, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, việc đầu tư điểm cung ứng xăng, dầu tại chỗ là mong mỏi nhiều năm nay của địa phương. Xã đã nhiều lần kiến nghị tháo gỡ khó khăn và đang được cơ quan chức năng xem xét.

Khi có điểm cung ứng nhiên liệu ngay trên đảo, người dân sẽ giảm được chi phí, chủ động hơn trong sinh hoạt và đánh bắt hải sản. Đây cũng là điều kiện quan trọng để phát huy tiềm năng kinh tế của xã đảo.

Cần cơ chế đặc thù

Xã đảo Thạnh An có diện tích khoảng 131km2, dân số hơn 4.200 người, với hơn 1.130 hộ dân sinh sống tại ba ấp Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng. Sức mua xăng, dầu tại đây chỉ khoảng 30m3/tháng, thấp hơn mức khoảng 50m3/tháng mà một cửa hàng xăng, dầu thông thường cần đạt để hòa vốn.

Bên cạnh quy mô thị trường hạn chế, quỹ đất trên đảo cũng khan hiếm, trong khi việc vận chuyển nhiên liệu từ đất liền làm tăng chi phí đầu tư và vận hành. Những yếu tố này khiến doanh nghiệp khó bảo đảm hiệu quả kinh tế nếu áp dụng mô hình kinh doanh xăng, dầu thông thường.

Giải pháp được tính đến là xây dựng trạm cung ứng xăng, dầu nổi bằng kết cấu phao nổi (pontoon). Sở Công thương TPHCM đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An và Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) để khảo sát, thống nhất phương án triển khai.

Pontoon có sức chứa khoảng 50m3, đặt tại mép nước phía ngoài đảo, thuận lợi cho sà lan tiếp cận. Vị trí trạm phải cách cầu cảng dân sinh và khu vực tập kết hàng hóa tối thiểu 70m, bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhiên liệu sẽ được vận chuyển bằng sà lan từ Nhà Bè. Công trình dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027.

Tuy nhiên, muốn tối ưu chi phí vận tải đường thủy, mỗi chuyến sà lan cần chở lượng nhiên liệu lớn, trong khi sức chứa của pontoon có hạn. Vì vậy, doanh nghiệp cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

“Đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND TPHCM và HĐND TPHCM ban hành chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn về chi phí đầu tư và hạ tầng cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TPHCM, thông tin.

Trong Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông TPHCM giai đoạn 2026-2040, Thạnh An được định hướng phát triển mô hình đô thị sinh thái, tiến tới hoàn thành chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh vào năm 2035. Theo Sở Công thương TPHCM, số lượng xe máy hiện hữu trên đảo chỉ vài trăm chiếc và hạ tầng điện ở xã đảo đã ổn định nên chuyển đổi rất khả thi. Việc xây dựng trạm cung ứng xăng, dầu nổi, sử dụng kết cấu phao nổi được định hướng phục vụ chủ yếu cho ghe, tàu đánh bắt hải sản và phương tiện đường thủy.