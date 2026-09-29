Tìm nơi yên nghỉ của chiến sĩ biệt động

Theo hồ sơ, liệt sĩ Bùi Văn Ráng sinh năm 1928, quê ở xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh. Năm 1968, ông là Chỉ huy trưởng Đội 11 (Biệt động Sài Gòn-Gia Định). Vào rạng sáng mồng Hai Tết Mậu Thân, ông trực tiếp chỉ huy mũi tiến công của Đội 11 vào Tòa đại sứ Mỹ và đã anh dũng hy sinh.

Anh Nguyễn Văn Tý (ngoài cùng, bên phải) cùng mẹ (thứ hai, từ phải sang) tại công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định.

Đã 58 năm trôi qua, thân nhân vẫn chưa biết ông đang yên nghỉ nơi đâu. Anh Tý bộc bạch, trước lúc qua đời, cha anh dặn con cháu phải tiếp tục tìm ông Út Nhỏ. Suốt nhiều năm, gia đình đã liên hệ các cơ quan, nhân chứng, đồng đội cũ của liệt sĩ và lần theo từng manh mối thông tin ít ỏi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Khi công trình Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được khánh thành tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh, anh Tý từng ngỡ ông Út Nhỏ đã được tìm thấy và an táng nơi đây. Thế nhưng, đó chỉ là nơi ghi danh, còn HCLS của ông vẫn chưa được xác định. Bởi vậy, khi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS được triển khai, hai mẹ con đã tìm đến công viên Lê Thị Riêng, gửi gắm niềm hy vọng đoàn tụ.

Mẹ con anh Nguyễn Văn Tý (hai người ở giữa) và các thân nhân liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối vũ trang Biệt động Sài Gòn-Gia Định cho biết, do yêu cầu giữ bí mật, các chiến sĩ biệt động thường sử dụng bí danh, không khai đầy đủ thông tin cá nhân và gia đình, cũng không có hình ảnh và giấy tờ chính thức. Điều đó gây nhiều khó khăn cho việc xác định danh tính, thân nhân và nơi an nghỉ của các liệt sĩ. Đến thời điểm này, đồng chí Út Nhỏ là trường hợp duy nhất xác định chính xác được thân nhân trong số 49 chiến sĩ biệt động hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại các mục tiêu trọng điểm tại Sài Gòn năm 1968. Cha mẹ cùng các anh chị em ruột của đồng chí đều đã qua đời và đồng chí cũng chưa lập gia đình. Hiện mẹ con anh Tý đang chăm lo việc thờ cúng, hương khói cho liệt sĩ Bùi Văn Ráng.

Từ khi hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS tại công viên Lê Thị Riêng được thông tin rộng rãi, bà Nguyễn Thị Bích Nga đã tiếp nhận thêm 6 gia đình đến cung cấp tư liệu, cho biết là thân nhân của các chiến sĩ biệt động được khắc tên trên bia tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Hiện chưa có kết quả giám định ADN; quá trình đối chiếu cũng gặp nhiều trở ngại bởi các liệt sĩ từng sử dụng bí danh, nên có thể xảy ra nhầm lẫn về nhân thân. Dù vậy, bà Nga cùng các gia đình vẫn đặt nhiều hy vọng vào cuộc tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, nơi có thể chôn cất nhiều chiến sĩ biệt động hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968.