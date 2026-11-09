Tìm nhân tố cho hành trình dài hạn

“Phép thử” cho thế hệ kế cận

Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ từng trải qua các giải đấu quốc tế và lớp nhân tố trẻ đang trên hành trình khẳng định mình. Trong đó 7 cầu thủ từng góp mặt tại ASIAD 2026 gồm: Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam sàng lọc lực lượng, xây nền móng tương lai. Ảnh: Minh Dân

Việc tiếp tục được triệu tập cho thấy nhóm cầu thủ này vẫn giữ vai trò nhất định trong kế hoạch xây dựng lực lượng U23. Những trải nghiệm tại đấu trường châu lục giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng thích ứng trước những đối thủ có trình độ chuyên môn cao.

Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này là khả năng chuyển hóa những trải nghiệm ấy thành sự tiến bộ thực chất. Một cầu thủ trẻ không thể chỉ được đánh giá qua số lần ra sân hay kinh nghiệm đã tích lũy, mà còn phải thể hiện sự trưởng thành trong tư duy chiến thuật, khả năng xử lý tình huống và tính ổn định qua từng trận đấu.

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, sự xuất hiện của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa cũng tạo thêm điểm nhấn. Đặc biệt, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa vừa được trải nghiệm môi trường ĐTQG tại FIFA ASEAN Cup 2026 ở Indonesia. Đây là lợi thế đáng kể đối với những cầu thủ vẫn còn ở độ tuổi U23, bởi việc được tiếp cận yêu cầu chuyên môn và cường độ thi đấu ở cấp độ cao hơn sẽ giúp họ trưởng thành nhanh hơn.

Dẫu vậy, sự đa dạng về nguồn cầu thủ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành sức mạnh tập thể. Các cầu thủ Việt kiều cũng như những nhân tố mới cần chứng minh khả năng hòa nhập, đáp ứng yêu cầu chiến thuật và tạo ra đóng góp cụ thể. Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ là cơ hội để tất cả cạnh tranh công bằng, thay vì dựa vào kinh nghiệm hay lý lịch thi đấu.

U23 Việt Nam đã hội quân trở lại vào hôm qua 8.11 dưới sự phụ trách của HLV Đinh Hồng Vinh, trong thời gian HLV trưởng Kim Sang-sik cùng ĐTQG thực hiện nhiệm vụ FIFA Days tháng 11. Đây là sự tiếp nối hợp lý khi HLV Đinh Hồng Vinh từng trực tiếp dẫn dắt đội tại ASIAD 2026 và nhiều giải đấu quốc tế trước đó. Sự am hiểu về năng lực, đặc điểm chuyên môn của các cầu thủ sẽ giúp nhà cầm quân này thuận lợi hơn trong việc xây dựng đội hình và đánh giá từng vị trí.

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10.11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12.11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14.11. Đây là giải đấu có giá trị chuyên môn khi mang đến những đối thủ có phong cách khác nhau, qua đó giúp Ban huấn luyện kiểm chứng khả năng thích ứng của đội bóng.

Bài toán kế thừa và tầm nhìn 2027

Cuộc đối đầu với U23 Thái Lan ngay trận khai mạc được xem là “phép thử” đáng chú ý. Những cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá luôn mang ý nghĩa cạnh tranh về chuyên môn lẫn tâm lý.

Trong khi đó, U23 Singapore là đối thủ để đội tuyển kiểm nghiệm khả năng tổ chức thế trận, kiểm soát bóng và triển khai tấn công trước một đối thủ Đông Nam Á khác. Đặc biệt, U23 Qatar sẽ mang đến thử thách về thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp, những yếu tố mà các cầu thủ Việt Nam cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh ở đấu trường châu lục.

Điều đáng chờ đợi không chỉ là kết quả của 3 trận đấu, mà còn là cách U23 Việt Nam thể hiện trước từng đối thủ. Ban huấn luyện cần tìm ra bộ khung ổn định, đồng thời thử nghiệm những phương án nhân sự và chiến thuật khác nhau. Một đội bóng trẻ muốn tiến xa không thể chỉ phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật, mà phải có sự đồng đều, khả năng chuyển đổi trạng thái và tính chủ động trong lối chơi.

Nhìn rộng hơn, Gia Lai VTV Cup 2026 là bước chuẩn bị quan trọng hướng đến hàng loạt nhiệm vụ trong năm 2027, gồm SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 và xa hơn là Vòng loại U23 châu Á 2028. Đây đều là những sân chơi đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần duy trì tính kế thừa giữa các thế hệ.

Thực tế cho thấy, khoảng cách giữa một cầu thủ có tiềm năng và một cầu thủ đủ khả năng thi đấu ổn định ở cấp độ quốc tế không hề nhỏ. Vì vậy, việc tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên, trải nghiệm nhiều kiểu đối thủ và làm quen với áp lực cạnh tranh là yêu cầu không thể thiếu. Quan trọng hơn, quá trình phát triển phải được duy trì liên tục, thay vì chỉ tập trung vào một vài giải đấu trước mắt.

U23 Việt Nam cũng cần được xem là nguồn cung cấp nhân lực cho ĐTQG, chứ không chỉ là một đội bóng hướng đến thành tích ở các giải trẻ. Những trường hợp như Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa, cho thấy con đường phát triển lên cấp độ đội tuyển hoàn toàn có thể được rút ngắn nếu cầu thủ đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn.

Bởi vậy, giá trị lớn nhất của giải đấu tại Gia Lai không nằm ở việc U23 Việt Nam giành được vị trí nào, mà ở khả năng phát hiện những nhân tố thực sự triển vọng, hoàn thiện bộ khung và tạo dựng bản sắc lối chơi. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, đội tuyển sẽ có thêm nền tảng quan trọng để bước vào năm 2027 với lực lượng chủ động hơn, giàu tính cạnh tranh hơn và sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn.