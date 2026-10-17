Tìm nhân tài lĩnh vực AI từ bài toán đô thị thông minh

Đại biểu chụp hình cùng 2 đội đoạt giải nhất. QUANG HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu gửi lời chúc mừng đến các đội đoạt giải, đồng thời nhấn mạnh Hội thi năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi học thuật chuyên môn, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khi có trên 4.000 học sinh, sinh viên và thanh niên trên cả nước tham gia tranh tài.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Phạm Huỳnh Quang Hiếu trao giải nhất cho đội OpenCubee-1 (bảng A). QUANG HUY

Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP khẳng định, mục tiêu lớn nhất của hội thi không dừng lại ở việc tìm ra những đội thi đạt giải, mà quan trọng hơn là phát hiện nhân tài và nuôi dưỡng các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng vào đời sống. Do đó, sự gia tăng liên tục của các đội thi qua từng năm phản ánh mức độ quan tâm và tinh thần chủ động tiếp cận công nghệ của lực lượng trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, chủ đề hội thi đã giúp thí sinh thể hiện tư duy công nghệ tiến bộ, làm chủ các mô hình ngôn ngữ nền tảng và giải pháp tìm kiếm đa phương thức. Đây chính là minh chứng cụ thể cho năng lực giải quyết các bài toán đời sống để phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

Đại biểu trao giải nhất (bảng B) cho đội Chàng lính ngự lâm. QUANG HUY

Theo Ban tổ chức, sau hơn 4 tháng phát động, hội thi tạo tiếng vang lớn khi thu hút kỷ lục 811 đội thi với 4.005 thí sinh từ 198 đơn vị trên cả nước tham dự (vượt qua 797 đội của năm 2025), gồm 3.265 sinh viên, thanh niên (bảng A) và 740 học sinh THPT (bảng B). Ban tổ chức đã triển khai 16 chuyên đề tập huấn trực tuyến và trải qua 3 đợt sơ tuyển gắt gao để sàng lọc ra 86 đội xuất sắc nhất tiến vào vòng Chung kết.

Đại biểu trao giải nhì. QUANG HUY

Một điểm cốt lõi tạo nên giá trị của AI Challenge 2026 chính là việc ban tổ chức trực tiếp đưa bài toán đô thị thông minh vào nội dung thi đấu với chủ đề: “Trợ lý ảo thông minh hỗ trợ phân tích và truy xuất thông tin chuyên sâu trong dữ liệu lớn multimedia”. Thay vì lý thuyết suông, thí sinh đối mặt với thách thức khai thác trực tiếp nguồn dữ liệu hình ảnh, video thực tế từ hệ thống camera giao thông của TPHCM. Tại vòng Chung kết, ban tổ chức áp dụng mô hình đấu trường quốc tế như LSC (truy vấn hình ảnh tĩnh) và VBS (tìm kiếm và truy vấn video), 86 đội phải xây dựng trợ lý ảo có khả năng suy luận, tương tác thông minh để tìm kiếm thông tin chính xác từ kho dữ liệu multimedia (dữ liệu đa phương tiện) khổng lồ dài hơn 500 giờ. Việc giải quyết tốt bài toán đô thị thông minh này không chỉ giúp các đội hoàn thiện sản phẩm hướng đến ứng dụng trong chính quyền số, mà còn phản ánh tư duy đột phá của các kỹ sư tương lai nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị.

Đại biểu trao giải ba. QUANG HUY

Các đội đoạt giải khuyến khích. QUANG HUY

Các đội đoạt giải tiềm năng. QUANG HUY

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 52 giải thưởng gồm: 2 giải nhất (đội OpenCubee-1 đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM giành giải nhất (bảng A dành cho sinh viên, thanh niên) và đội Chàng lính ngự lâm, Trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TPHCM (bảng B dành cho học sinh); 3 giải nhì; 4 giải ba; 8 giải khuyến khích) cùng 35 giải Tiềm năng để ghi nhận những ý tưởng đột phá và nỗ lực nghiên cứu bền bỉ của các đội thi.