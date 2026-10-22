Tìm nhẫn cưới rơi dưới biển Đà Nẵng, vào Phú Quốc trao tận tay du khách

Ngày 22/10, nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển Đà Nẵng đã trực tiếp đến Phú Quốc trao trả chiếc nhẫn cưới tìm thấy dưới biển Mỹ Khê cho đôi vợ chồng người Bồ Đào Nha, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, chu đáo.

Người thực hiện việc tìm kiếm và trao trả là anh Phan Thanh Trinh, thành viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng.

Theo anh Trinh, trưa 19/10, đôi vợ chồng người Bồ Đào Nha không may đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê, phường An Hải. Không thể tự tìm lại tài sản, hai du khách trở về khách sạn nhờ hỗ trợ và được giới thiệu liên hệ với anh Trinh.

Anh Phan Thanh Trinh trao nhẫn cho vợ chồng du khách Bồ Đào Nha tại sân bay Phú Quốc. Ảnh: Trinh Phan

Sau khi xác định khu vực chiếc nhẫn có thể bị rơi, anh Trinh sử dụng máy dò kim loại để tìm kiếm dưới biển. Tuy nhiên, sóng lớn cùng cát liên tục dịch chuyển khiến công việc gặp nhiều khó khăn. Sau hai ngày kiên trì tìm kiếm, đến chiều 21/10, anh mới tìm thấy chiếc nhẫn vàng.

Ngay sau đó, anh Trinh liên hệ thông báo tin vui cho hai du khách. Tuy nhiên, đôi vợ chồng đã đến Phú Quốc từ ngày 20/10 và dự kiến sớm trở về nước. Nếu quay lại Đà Nẵng nhận tài sản, họ sẽ phải điều chỉnh lịch trình và phát sinh thêm chi phí.

Do chiếc nhẫn cưới mang ý nghĩa đặc biệt, hai du khách bày tỏ mong muốn được nhận lại kỷ vật trực tiếp từ anh Trinh tại Phú Quốc trước ngày khởi hành về nước, đồng thời đề nghị chi trả vé máy bay cho anh.

Nhẫn cưới được anh Trinh tìm thấy bằng máy dò kim loại. Ảnh: Trinh Thanh

Sau khi báo cáo nguyện vọng của du khách và được lãnh đạo đơn vị đồng ý, anh Trinh lên đường đến Phú Quốc. Sáng 22/10, ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay, anh đã được đôi vợ chồng chờ sẵn để nhận lại chiếc nhẫn. Vui mừng khi tìm lại được kỷ vật, hai du khách liên tục gửi lời cảm ơn trước sự tận tình của nhân viên du lịch Đà Nẵng.

Anh Trinh bày tỏ hy vọng hành động này sẽ góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp về con người và du lịch Đà Nẵng trong lòng du khách quốc tế.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, việc hỗ trợ người dân, du khách khi gặp sự cố trong phạm vi quản lý là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ nhân viên. Thời gian qua, Đội Quản lý trật tự du lịch biển đã nhiều lần giúp người dân và du khách tìm lại tài sản thất lạc như điện thoại, nhẫn cùng các vật dụng có giá trị khác.