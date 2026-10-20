Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại xã Ứng Hòa

Theo đó, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 9-10-2026, tại ngã tư đường Cần Thơ - Xuân Quang (thuộc thôn Địa Cường, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Thời điểm trên, xe ô tô biển kiểm soát 30K-322.08 do chị Phạm Thị Hương Loan (sinh năm 1988, trú tại thôn Khê Tang, xã Bình Minh, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên đường liên thôn theo hướng từ Trầm Lộng đi Đại Cường. Khi đến ngã tư giao với đường liên xã thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 30G-930.03 do anh Mã Chí Linh (sinh năm 1977, trú tại thôn Đại Cường, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ Đại Hùng đi Kim Phượng.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến diễn biến vụ việc liên hệ với Đội CSGT đường bộ số 10 hoặc cán bộ thụ lý vụ việc là Thiếu tá Nguyễn Long An, số điện thoại 0973.611.078, để cung cấp thông tin.