Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại xã Phúc Thịnh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 29C-234.85 do anh Nguyễn Tôn Tùng (sinh năm 1982, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ thôn Trung Oai đi thôn Vân Long, đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 34B3-256.68 do anh Trần Tiến Hoan (sinh năm 1977, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Phúc Thịnh đi xã Đông Anh.

Các phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến anh Trần Tiến Hoan bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 2 phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đề nghị người dân nếu biết thông tin, chứng kiến vụ việc hoặc có hình ảnh, video ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông vào thời điểm trên, cung cấp cho cơ quan Công an.

Thông tin liên hệ: Thiếu tá Cù Xuân Cường, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 15, số điện thoại 0924.82.8888.