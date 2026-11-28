Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 4 đang kiểm tra, xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 21 giờ 20 phút ngày 23/11/2026 tại Km 4+700 đường tỉnh 398B thuộc địa phận thôn Bằng, xã Tiên Lục, thành phố Bắc Ninh giữa xe ô tô tải biển số 29H-799.75 với xe mô tô biển số 12H1-7202. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô biển số 12H1-7202 bị tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 4 đề nghị quần chúng nhân dân, ai biết nội dung liên quan vụ tai nạn hoặc công dân nào điều khiển phương tiện có lắp camera hành trình ghi nhận được diễn biến vụ tai nạn giao thông trên liên hệ với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 4, Quân khu 1 (địa chỉ: Số 47A đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh hoặc liên hệ đồng chí Tạ Trung Hiếu - Điều tra viên thụ lý; SĐT: 0355568591) để cung cấp thông tin.