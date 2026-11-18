Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị có thông báo tìm người làm chứng, người biết việc để phục vụ điều tra vụ án có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và "Xâm phạm thi thể".

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân H.X.Q sáng 11/11. (Ảnh CSCC).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 5h25 ngày 9/11, trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, đoạn qua thôn Tiền Tiến, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, H.X.Q (SN 2008, trú tại Nghệ An), sinh viên một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú, cùng Nguyễn Hồ Quang T (SN 2007) di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường ven biển thì xảy ra tai nạn.

Sau tai nạn, khi Q bất tỉnh, T đã đưa bạn đến khu vực cầu Lạch Vạn rồi thả xuống sông. Đến sáng 11/11, thi thể Q được phát hiện dưới chân cầu.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tìm người làm chứng, người biết nội dung sự việc và biết người có liên quan đến vụ việc nói trên.

Những ai chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Mọi thông tin xin liên hệ điều tra viên Nguyễn Hữu Hào, số điện thoại 0365.657.374.