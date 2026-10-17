Tìm nhân chứng về trận đánh ngày 24/5/1970 ở biên giới Việt Nam - Campuchia

Theo đội K72, từ thông tin do ông Nguyễn Trọng Tuyến, người trực tiếp tham gia trận đánh và chôn cất liệt sĩ đã cung cấp, Đội K72 tiếp tục mong nhận được sự hỗ trợ của các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân từng sinh sống tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tiếp giáp 2 tỉnh Phước Long (cũ) và Kratie.

Đội K72 tìm hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia.

Theo lời kể, sáng sớm ngày 24/5/1970, kho vũ khí của đơn vị T8 (Đoàn 210 - Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ) chiến đấu trong một trận càn ác liệt tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tiếp giáp 2 tỉnh Phước Long và Kratie, cách lộ 14 của Campuchia về hướng Việt Nam khoảng 3 km. Trận đánh diễn ra ác liệt, kéo dài đến 9 giờ cùng ngày, khiến 4 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh.

Sau trận chống càn, cán bộ, chiến sĩ kho vũ khí của đơn vị T8 đã chôn cất đồng đội tại khu vực gần khu Quân nhu của đơn vị. Đặc điểm có 3 mộ chôn chung một hầm và 1 mộ nằm cách khoảng 5-10m.

Theo Đội 72, đây là nguồn tin từ nhân chứng trực tiếp chôn cất liệt sĩ, cần tiếp tục xác minh. Đội K72 đã nhiều lần tổ chức khảo sát, tìm kiếm, đào tìm tại khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Vì vậy, Đội K72 mong các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh ngày 24/5/1970 tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia cung cấp thêm thông tin về đồng đội hy sinh và nơi chôn cất. Đặc biệt Đội K72 cần những người từng tham gia cất bốc, quy tập sau năm 1975 cho biết hài cốt liệt sĩ tại khu vực này đã được di chuyển hay chưa, nếu có thì được quy tập về nghĩa trang nào.