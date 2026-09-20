Tìm nhân chứng về nơi chôn cất hơn 100 liệt sĩ ở TP.HCM

Khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ, nơi cơ quan chức năng đang rà soát thông tin về các liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968.

Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, rà soát và xác minh thông tin về khu vực được cho là nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân 1968, nay thuộc khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ.

Theo thông tin được ghi nhận từ một số nhân chứng từng trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến các sự việc vào thời điểm này, trong Tết Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn hy sinh khi tiến công các mục tiêu tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa...

Sau các trận đánh, thi thể liệt sĩ được cho là đã được đưa đi bằng xe quân sự, trong đó có xe Hồng Thập Tự, rồi đưa về tập kết tại khu vực dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa cũ. Khu vực này hiện thuộc Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, số 182 Nguyễn Văn Lượng (phường An Nhơn, TP.HCM).

Theo các nhân chứng, số thi thể được đưa về đây có thể trên 100. Khi được đưa đi, nhiều thi thể vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày. Ngoài các rãnh đất dọc tuyến đường, một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn cũng được cho là có liên quan đến việc chôn cất.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang thu thập lời kể, tài liệu và manh mối từ nhân chứng để xác minh vị trí chôn cất liệt sĩ.

Để phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân từng sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp những tài liệu như bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, giấy tờ hoặc ký ức liên quan đến khu vực này.

Các thông tin cần được xác minh gồm diễn biến các trận đánh và danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội, lực lượng biệt động tham gia tiến công các mục tiêu quanh Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968.

Cơ quan chức năng cũng tìm kiếm thông tin về vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng được sử dụng để chôn cất thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và các địa điểm lân cận.

Những người có thông tin liên quan có thể liên hệ Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Người tiếp nhận gồm Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, CTVP Ban CHQS phường Gò Vấp, qua số điện thoại 0903 910 958; hoặc Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, qua số điện thoại 0986 548 181.

"Thông tin, tư liệu và lời kể của nhân chứng sẽ góp phần giúp cơ quan chức năng xác định địa điểm chôn cất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Mậu Thân 1968 sau gần 60 năm", Bộ Tư lệnh TP.HCM cho hay.

Hà Vi