Tìm nhân chứng, thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp

Theo các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến sự việc, trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh khi tiến công sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía, ngã ba Cây Dừa…

Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp có địa chỉ tại số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TPHCM

Các nhân chứng ước tính hơn 100 thi thể liệt sĩ được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng Thập Tự), tập kết và chôn lấp tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ), nay là khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TPHCM, cùng một số giếng nước cũ trên địa bàn. Khi được thu gom, thi thể các liệt sĩ vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu, giày.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (trước đây). Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi các cựu chiến binh, cựu Biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về các trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ và đơn vị tham gia; vị trí các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm và vùng lân cận.

Các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu, ký ức và manh mối liên quan cũng là nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Thông tin xin gửi về Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TPHCM hoặc liên hệ trực tiếp: Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp; điện thoại/Zalo: 0903.910.958.

Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM; điện thoại/Zalo: 0986.548.181.