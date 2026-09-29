Tìm nhà đầu tư tuyến đường nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình

Tuyến đường được đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Tuyến có điểm đầu tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm (TP. Hải Phòng); điểm cuối tại nút giao phía đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh (Bắc Ninh). Trong tổng chiều dài khoảng 46,55km, đoạn trên địa bàn TP. Hải Phòng dài khoảng 44,8km, đoạn trên địa bàn Bắc Ninh khoảng 0,75km và cầu vượt sông Thái Bình dài khoảng 1km.

Theo phương án sơ bộ, đoạn không đi song trùng với đường sắt dài khoảng 27,8km, có nền đường rộng 68 m. Đoạn đi song trùng với đường sắt dài khoảng 18,75km, có nền đường rộng 80m.

Tuyến được bố trí đường chính cho ô tô lưu thông với tốc độ cao và đường song hành hai bên để phục vụ phương tiện lưu thông, kết nối với các trục đường ngang. Các nút giao chính dự kiến kết nối với QL10, QL17B, một số tuyến đường tỉnh và các tuyến đường theo quy hoạch.

Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện

Dự án nhằm hình thành trục giao thông liên vùng kết nối cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với sân bay Gia Bình, đồng thời tạo điều kiện phát triển hành lang kinh tế, logistics, công nghiệp và đô thị dọc tuyến.

Trường hợp áp dụng hợp đồng BT, quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư gồm quỹ đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn TP. Hải Phòng, phù hợp với quy định pháp luật về PPP. Nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ hoặc gửi văn bản tới Sở Tài chính TP. Hải Phòng, số 6 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng.

Cùng với việc tìm kiếm nhà đầu tư, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương rà soát quỹ đất có thể sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có quỹ đất hai bên tuyến đường.

Việc rà soát nhằm xác định phương án khai thác tuyến đường đồng bộ, hiệu quả. Danh mục, diện tích và giá trị dự kiến của các quỹ đất đối ứng phải được gửi về Sở Tài chính trước ngày 5.10.2026 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố.