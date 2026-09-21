Tìm nguyên nhân xe buýt va chạm khiến cô gái bị hỏng bàn tay

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hiếu Trần

Theo đó, khoảng 9h50 cùng ngày, tài xế Nguyễn T.A. (sinh năm 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô buýt BKS 29B-192.XX, lưu thông trên đường Phạm Hùng hướng từ Khuất Duy Tiến đi cầu vượt Mai Dịch. Khi đến khu vực nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ thì va chạm với xe máy điện BKS 29MĐ2-330.XX do chị D.N.Y. (sinh năm 2005, ở Hà Nội) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Sau va chạm, chị Y. bị bánh xe buýt cán qua tay dẫn đến chấn thương, dập nát mặt trong cánh tay trái, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Đồng thời, CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe ô tô buýt nhưng không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân ban đầu xác định do chị Y. điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ dẫn đến xảy ra tai nạn.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 6 đang trích suất các camera để tìm nguyên nhân cụ thể vụ việc.