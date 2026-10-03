Tìm nguyên nhân cá nuôi lồng, bè chết trôi vào bờ biển Hà Tĩnh

Trước đó, ngày 29/9, ngay sau khi nhận thông tin cá nuôi bị chết tại một số hộ nuôi lồng bè tại thôn Hải Phong 2 (phường Vũng Áng) và thủy sản chết tại vùng biển thuộc xã Thiên Cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo đơn vị liên quan và địa phương tiến hành kiểm tra.

Ghi nhận tại vùng nuôi cá lồng bè thôn Hải Phong 2 (phường Vũng Áng) xuất hiện các loại cá nuôi chết gồm cá bớp, cá mú, cá vảu. Cá được thả nuôi từ tháng 6, giống mua từ tỉnh Khánh Hòa. Qua khảo sát, cá bị chết tại 25 hộ nuôi, mỗi lần chết 5 - 7 con, cá chết nhiều từ ngày 29/9.

Tại thời điểm kiểm tra, không ghi nhận cá chết hoặc cá có biểu hiện yếu, bất thường trong các lồng nuôi. Tuy nhiên, quan sát bên ngoài khu vực lồng nuôi còn một số cá chết đã phân hủy, trôi nổi trên mặt nước nhưng chưa được thu gom, xử lý.

Bước đầu, chưa ghi nhận các dấu hiệu lâm sàng, bệnh tích điển hình của một số bệnh nguy hiểm, truyền nhiễm trên các mẫu cá được kiểm tra.

Tại xã Thiên Cầm, xuất hiện thủy sản tự nhiên chết tại bãi biển bao gồm cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ.

Thời điểm kiểm tra, quan sát một số mẫu thủy sản chết trên bãi biển chưa phát hiện các dấu hiệu, bệnh tích đặc trưng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, màu nước biển không có dấu hiệu bất thường.

Theo ông Bùi Tuấn Sơn, ngay sau buổi kiểm tra, đơn vị thu 1 mẫu cá bớp tại vùng nuôi cá lồng thôn Hải Phong 2, thu 1 mẫu cá tự nhiên với cá mỏ neo, thờn bơn tại xã Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây chết thủy sản.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cũng thu 3 mẫu nước biển tại vùng nuôi cá lồng thôn Hải Phong 2 và 1 mẫu nước biển Thiên Cầm phân tích chất lượng nước.

Trong khi chờ kết quả phân tích, xét nghiệm, để chủ động phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu, khắc phục hiện tượng thủy chết, ngành chuyên môn ở Hà Tĩnh đề nghị các xã, phường liên quan chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các hộ nuôi thu gom thủy sản chết, chôn lấp cùng với vôi bột hoặc các loại hóa chất có tính diệt khuẩn cao tránh ô nhiễm môi trường, hạn chế mầm bệnh lây lan.

Các địa phương không sử dụng thủy sản chết không rõ nguyên nhân làm thực phẩm cho người; không sử dụng làm thức ăn cho thủy sản nuôi, gia súc, gia cầm hoặc các mục đích khác. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh động vật thủy sản, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn.