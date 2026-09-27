Bộ Xây dựng đang tìm nguồn lực đầu tư hơn 3.400km đường bộ cao tốc. (Ảnh minh hoạ).

Theo quy hoạch, mạng lưới cao tốc gồm 46 tuyến, dài khoảng 10.106km; mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 5.000km. Giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến xây dựng mới 2.231km và mở rộng, hoàn thiện 1.187km cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoảng 403.400 tỷ đồng đã được cân đối từ ngân sách và cam kết của nhà đầu tư; số vốn cần tiếp tục huy động khoảng 839.400 tỷ đồng.

Trước nhu cầu vốn lớn, theo Bộ Xây dựng cần phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực ngoài ngân sách. Nhà nước tập trung nguồn lực cho các công trình thiết yếu, chiến lược và tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khu vực tư nhân tham gia đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng.

Các dự án ưu tiên gồm cao tốc cần mở rộng, hoàn chỉnh; các tuyến thuộc hành lang vận tải chính, kết nối liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế và có khả năng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách.

Hội nghị được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó huy động hiệu quả nguồn lực xã hội phát triển mạng lưới cao tốc.