Tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi ở Tân Thành

Cháu bé được Điểm Trạm Y tế Tân Thuận chăm sóc

Hiện cháu bé đang được các nhân viên y tế tại Điểm Trạm Y tế Tân Thuận chăm sóc, theo dõi sức khỏe và bảo đảm các nhu cầu thiết yếu.

Trạm Y tế xã Tân Thành thông báo để cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé biết thông tin, liên hệ với trạm y tế để được hướng dẫn các thủ tục xác minh, làm rõ và nhận lại cháu theo quy định.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có cha, mẹ hoặc người thân đến nhận, trạm y tế sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Trạm Y tế xã Tân Thành mong người dân hỗ trợ chia sẻ thông tin một cách phù hợp. Đồng thời hạn chế bình luận, suy đoán về hoàn cảnh của cháu bé và gia đình, nhằm bảo đảm sự riêng tư và quyền lợi của trẻ.