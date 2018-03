Tìm người thân bé gái khoảng 12 tuổi đi lạc có dấu hiệu câm điếc

Nhân viên xe buýt phát hiện cháu bé có biểu hiện bất thường, không nghe nói được nên đã đưa đến UBND xã trình báo.

Ngày 31/3, ông Nguyễn Sỹ Nghi, Trưởng công an xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện công an xã đang giữ một bé gái tầm 12-13 tuổi có dấu hiệu câm điếc và không biết nhà ở đâu.

Vào chiều 30/3, một bé gái tầm 12 tuổi lên xe buýt Phương Thảo, đi tuyến Vinh - Yên Thành, tại điểm thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chân dung cháu bé đi lạc.

Tuy nhiên khi nhân viên xe buýt hỏi thì cháu bé không trả lời được, nghĩ rằng cháu bé đi lạc nên mọi người đã báo cho UBND xã Đồng Thành, huyện Yên Thành để tìm người thân cháu bé.

Sau khi nhận nhận được thông tin, công an xã đã có mặt đồng thời thông báo cho công an Yên Thành, phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành.

“Hiện tại, sức khỏe bé gái bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn. Bé gái cao tầm 1,30m, khoảng 12-13 tuổi, có dấu hiệu bị câm điếc”, trưởng công an cho biết thêm.

Hiện chính quyền địa phương đang thông báo cho các xã lận cận về thông tin bé gái thất lạc để tìm người thân.

Hùng Tuấn