Tìm người mua thực phẩm giả của Công ty Nguyên Khải Green

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tìm tổ chức, cá nhân mua thực phẩm giả của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Khải Green. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại địa điểm kinh doanh số 1 và địa điểm kinh doanh số 2 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Khải Green, địa chỉ tại tổ 18, phường An Biên, TP Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, công ty này đã sản xuất, bán ra thị trường các sản phẩm thực phẩm là hàng giả. Nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất; giả mạo số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm gồm khô bò, khô gà, hạt điều, hạt maca, hạt mix dinh dưỡng, hạt hướng dương, mít sấy, táo đỏ, trái cây sấy, chuối sấy… Trên nhãn có ghi “Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Khải Green”, kèm một hoặc một số thông tin nhận diện dưới đây.

Về tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, nhãn có thể ghi: “thôn Quỳnh Ngọc, huyện Krông Ana, tỉnh Đaklak”; “E3/3D ấp 5, xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố HCM”; “05 Nguyễn Du, khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam”; “CSSX: Hộ kinh doanh Minh Phát”; “Địa chỉ CSSX: E3/3D ấp 5, xã Bình Lợi, TP HCM”; “Tịnh Biên, An Giang”.

Về thông tin giấy chứng nhận, nhãn có thể ghi “GPĐKKD: 50L8002799/GCNVSATTP”; “GCNVSATTP: 51/GCNATTP-SCT” hoặc “Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm số: 51/GCNATTP-SCT”. Một số nhãn ghi số “160/2021/NNPTNT/Đlăk”, “160/2021/NNPTNT/ĐLắk”, “160/2021/NNPTNT/ĐLăk” hoặc “160/2010/NNPTNT/ĐLăk”.

Ngoài ra, các thông tin “SỐ 2373/2022/BQLATTP-HCM”, “CSSX: số ATVSTP 2373/2022/BQLATTP-HCM”, “ATVSTP: 18/2025/SNNMT-BRVT” cũng là những dấu hiệu nhận diện được Cơ quan điều tra thông báo.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị những tổ chức, cá nhân đã mua sản phẩm có đặc điểm nêu trên liên hệ trình báo và làm việc trước ngày 15/11/2026. Thông tin người cung cấp được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, số 41 đường Trần Hoàn, phường Hải An, TP Hải Phòng, qua đồng chí Điều tra viên Hà Văn Việt, số điện thoại 0917.258.222.