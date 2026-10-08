Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Cụ thể, khoảng 18h ngày 21/9, ông Lâm Khánh Duy điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại: AIR BLADE, màu sơn: đỏ-đen, biển số 59V1-386.01 lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ phường Phú Mỹ đi TP Đồng Nai. Khi đi qua cầu Ngọc Hà thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh thì xe mô tô xảy ra va chạm với xe đạp hiệu Martin 101, màu sơn: bạc, do ông Phạm Sơn Tinh điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Khu vực cầu Ngọc Hà thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ xảy ra vụ tai nạn giao thông (hình minh họa).

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông làm ông Phạm Sơn Tinh bị chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, đến ngày 26/9 thì tử vong.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên, Cơ Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Công an các phường, xã đăng tải thông báo tìm người làm chứng, người biết việc. Hoặc cá nhân, tổ chức nào có video ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông nêu trên, đề nghị cung cấp ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ Điều tra viên Lê Văn Quân, thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng (hoặc số 120 đường Phạm Hùng, phường Bà Rịa), TP Hồ Chí Minh, số điện thoại: 0989113232.