Tìm người đánh rơi 2 chiếc đồng hồ Rolex, Swarovski cùng tập tiền mặt

Trước đó, Công an phường Cầu Giấy tiếp nhận 2 vụ việc người dân nhặt được tài sản và chủ động giao nộp cho cơ quan Công an để tìm kiếm, trao trả cho người đánh mất. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của các tài sản này.

Nhằm sớm xác minh, trao trả tài sản theo quy định, Công an phường Cầu Giấy thông báo công khai đặc điểm các tài sản để người dân biết và phối hợp cung cấp thông tin.

Cụ thể, tài sản thứ nhất là một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust, vỏ và dây bằng kim loại màu trắng bạc, mặt đồng hồ màu đen, đã qua sử dụng.

Chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Rolex Oyster Perpetual Datejust. (Ảnh: CACC).

Tài sản thứ hai gồm một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Swarovski màu vàng hồng, dây da màu hồng, mặt đồng hồ màu đỏ, kèm theo một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. Số tài sản này được người dân nhặt được ngày 4/10/2026 tại khu vực trước số 265 đường Cầu Giấy, phường Cầu Giấy; sau đó giao nộp cho cơ quan Công an.

Công an phường Cầu Giấy đề nghị người dân là chủ sở hữu hợp pháp hoặc biết thông tin liên quan đến chủ sở hữu của các tài sản nêu trên liên hệ với cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, giải quyết theo quy định. Khi đến nhận tài sản, người dân cần cung cấp thông tin, tài liệu hoặc các căn cứ cần thiết để chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp Công an phường Cầu Giấy tại số 188 Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội hoặc đồng chí Ngô Mạnh Toàn, cán bộ tiếp nhận, xác minh, qua số điện thoại 0986.616.161.

Công an phường Cầu Giấy biểu dương tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của những công dân đã chủ động giao nộp tài sản nhặt được cho cơ quan Công an. Đây là hành động đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng thời, Công an phường mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của người dân trong việc cung cấp thông tin, giúp sớm xác định chủ sở hữu và trao trả tài sản theo quy định, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.