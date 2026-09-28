Tìm người chứng kiến vụ thanh niên tử vong do té xe máy trên đường

Nạn nhân là anh C.V.Đ (SN 2005, ngụ phường Linh Xuân). Theo điều tra, anh Đ. làm lao động tự do, phụ bán trái cây tại các gian hàng thuộc chợ đầu mối Thủ Đức. Từ sáng đến 21 giờ ngày 5/8, anh Đ. không đi làm. Sau đó, anh Đ. nhận được cuộc gọi từ bạn bè rủ uống cà phê, nên anh Đ. lấy xe máy đi đâu gia đình không rõ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Đ. tử vong.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 6/8, anh Đ. lái xe máy tự té ngã, đập đầu vào vỉa hè trên ĐT743C. Người dân xung quanh phát hiện nên báo cho Công an phường Bình Hòa. Lực lượng Công an đã đưa anh Đ. đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức để cấp cứu và gọi điện thoại báo cho gia đình biết.

Gia đình anh Đ. đề nghị chuyển anh Đ. đến Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị. Do nghe bác sĩ tiên lượng xấu về tình trạng sức khỏe của anh Đ. nên gia đình đã viết giấy cam kết và đề nghị Bệnh viện cho anh Đ. xuất viện về nhà tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Đến 17 giờ cùng ngày, anh Đ. tử vong.

Qua Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, ai là người biết việc, chứng kiến vụ tai nạn trên, các hộ kinh doanh, cơ quan đơn vị, chủ phương tiện có camera hành trình lưu thông qua khu vực tuyến đường ĐT743C, nếu còn lưu giữ hình ảnh, video ghi lại được vào khoảng thời gian từ 00 giờ 00 đến 03 giờ 00 ngày 6/8 đề nghị cung cấp, giao nộp cho Cơ quan CSĐT thông qua ĐTV Hoàng Minh Tuấn (SĐT 0985.936.667) để hỗ trợ, phục vụ công tác điều tra.