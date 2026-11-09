Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến bé trai tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 07/10, ông Nguyễn Doãn Long (SN 1977, ngụ phường Thuận Giao) lái ô tô biển số 50E – 609.84 lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ trạm thu phí Lái Thiêu về ngã tư Cầu Ông Bố.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước số 74A Quốc lộ 13, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu thì xe ô tô va chạm với xe máy biển số 95F1 - 086.96 do anh Nguyễn Trọng Phát (SN 2008, ngụ phường Lái Thiêu) điều khiển chở theo em trai tên N.T.T.B (SN 2013).

Vụ tai nạn khiến cháu B. tử vong khi được cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Để phục vụ công tác điều tra, thông qua Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, ai có thông tin, hình ảnh, hoặc camera ghi lại diễn biến của vụ tai nạn giao thông trên hãy cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua ĐTV Phan Văn Hồng (SĐT 0985.929.791) để phối hợp giải quyết theo quy định.