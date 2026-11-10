Tìm người biết thông tin về vụ TNGT khiến 1 người tử vong xảy ra 10 năm trước

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra cách đây 10 năm trên ĐT743, phường Bình Hòa, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương, nay là phường Bình Hòa, TPHCM tại Quyết định khởi tố vụ án vào ngày 23/7/2026 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nội dung vụ án, khoảng 06 giờ 30 ngày 27/11/2016, anh Võ Xuân Lan (SN 1974, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển xe mô tô hai bánh biển số: 37L1 - 397.84 chở theo ông Đô Đức T. (SN 1943, quê tỉnh Yên Bái) ngồi phía sau, lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ ngã tư Nguyễn Du về hướng ngã tư 550.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường phía trước cổng Công ty giày Thái Bình thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (hiện nay là phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) thì xảy ra va chạm với xe mô tô hai bánh (chưa xác định được biển số, người điều khiển và hướng lưu thông).

Hậu quả, khiến anh T. tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4.

Để có cơ sở pháp lý giải quyết vụ án trên, thông qua Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, ai có thông tin, hình ảnh, hoặc camera ghi lại diễn biến của vụ tai nạn giao thông hãy cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua ĐTV Phan Văn Hùng (SĐT 0985.929.791) hoặc Công an phường Lái Thiêu, số 01 đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TPHCM.