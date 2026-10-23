Tìm nạn nhân vụ vỡ họ ở Hải Phòng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra từ năm 2022 đến năm 2025 tại xã Nam Thanh Miện.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, bị can Lê Thị Nhãn (SN 1965, trú tại thôn Tiên Động, xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng - nay là thôn Tiên An) đứng ra mở các họ, phường để các công dân sinh sống trên địa bàn và các xã lân cận tham gia chơi họ.

Ảnh minh họa.

Khi đến các kỳ mở họ, bị can Nhãn (chủ họ) đưa ra thông tin gian dối về người được lĩnh họ (thực tế người lĩnh họ là Nhãn chứ không phải các thành viên chơi) để chiếm đoạt số tiền phần họ của các thành viên.

Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của Lê Thị Nhãn, sớm liên hệ với cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.