Tim McGraw phủ nhận tin đồn biểu diễn tại đám cưới Taylor Swift

Tim McGraw xác nhận anh cùng vợ Faith Hill có mặt trong đám cưới xa hoa của Taylor Swift và Travis Kelce tại New York (Mỹ), nhưng phủ nhận thông tin được mời biểu diễn trong ngày trọng đại của cặp đôi. Nam ca sĩ đồng thời dành nhiều lời tốt đẹp cho đàn em, khẳng định luôn tự hào và hạnh phúc khi chứng kiến cô tìm được người đồng hành phù hợp.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire thuộc loạt chương trình What I've Learned, phát hành ngày 28/10, nam ca sĩ nhạc đồng quê Tim McGraw đã lên tiếng làm rõ thông tin liên quan đến đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Trước đó, một số tiêu đề trên truyền thông lan truyền tin đồn anh là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện được tổ chức ở Madison Square Garden, New York, ngày 3/7.

Tim McGraw xác nhận anh và bà xã Faith Hill có tham dự buổi lễ, nhưng khẳng định bản thân không đứng trên sân khấu biểu diễn như những thông tin được lan truyền. "Tôi không biểu diễn tại đám cưới của cô ấy. Đó chỉ là tin đồn. Internet không phải lúc nào cũng chính xác", nam ca sĩ chia sẻ với Michael Sebastian, Tổng biên tập Esquire.

Lời đính chính của Tim McGraw thu hút sự chú ý bởi đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce được xem là một trong những sự kiện giải trí đáng chú ý trong năm. Với khoảng 1.000 khách mời, buổi lễ quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những nhân vật có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí.

Dù không tham gia biểu diễn, Tim McGraw vẫn là một trong những khách mời đặc biệt của sự kiện. Mối quan hệ giữa anh, Faith Hill và Taylor Swift đã được xây dựng từ nhiều năm trước, bắt nguồn từ dấu mốc nữ ca sĩ phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên Tim McGraw vào năm 2006. Ca khúc là lời tri ân dành cho nam nghệ sĩ nhạc đồng quê, đồng thời góp phần mở ra mối liên kết đặc biệt giữa họ.

Trong những năm đầu hoạt động nghệ thuật, Taylor Swift từng nhận được nhiều lời khuyên và sự động viên từ Tim McGraw cùng Faith Hill. Cả hai được xem như những người đi trước có ảnh hưởng tích cực đến hành trình phát triển của nữ ca sĩ. Không chỉ duy trì tình bạn thân thiết, họ còn từng nhiều lần đứng chung sân khấu, trong đó có màn trình diễn tại chuyến lưu diễn Reputation Stadium Tour của Taylor Swift ở Nashville năm 2018.

Tim McGraw tiết lộ Taylor Swift có mối quan hệ gần gũi với gia đình anh, đặc biệt là ba cô con gái Gracie, Maggie và Audrey. Nữ ca sĩ từng đến nhà nam nghệ sĩ, dành thời gian trò chuyện và giao lưu với các thành viên trong gia đình.

"Taylor luôn thân thiết với gia đình chúng tôi, với các con gái của tôi. Cô ấy từng đến nhà và dành thời gian bên các con. Taylor là một người đặc biệt, đồng thời cũng là một trong những nghệ sĩ tài năng nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thể tự hào hơn về cô ấy", Tim McGraw bày tỏ.

Nam ca sĩ cũng dành lời khen cho khả năng sáng tác của Taylor Swift, gọi cô là một nhạc sĩ thiên tài với khả năng tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa qua nhiều thế hệ. Theo anh, tài năng của nữ ca sĩ không chỉ nằm ở thành công thương mại mà còn thể hiện qua khả năng kết nối với nhiều nhóm khán giả khác nhau bằng âm nhạc.

Đáng chú ý, khi nhắc đến cuộc hôn nhân của Taylor Swift và Travis Kelce, Tim McGraw không giấu được sự vui mừng. Anh cho biết bản thân và Faith Hill đều hạnh phúc khi chứng kiến nữ ca sĩ tìm được người đồng hành như Travis Kelce. "Chúng tôi luôn cảm thấy cô ấy là một nghệ sĩ đặc biệt và một con người đặc biệt. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi cô ấy tìm được Travis, một chàng trai cũng rất tuyệt vời", anh chia sẻ.

Trước Tim McGraw, một số khách mời khác cũng đã lên tiếng về những câu chuyện xoay quanh đám cưới của cặp đôi. Trong đó, Nelly và Ashanti xác nhận họ có tham dự nhưng không biểu diễn tại sự kiện. Cả hai mô tả buổi lễ bằng những lời khen như "tuyệt vời", "đẹp đẽ" và "đầy phép màu".

Trong khi đó, danh sách những nghệ sĩ được cho là góp mặt trong các tiết mục âm nhạc tại đám cưới có Paul McCartney, Stevie Nicks và chú rể Travis Kelce. Đặc biệt, Adam Sandler được cho là người chủ trì nghi thức hôn lễ.

Việc Tim McGraw chủ động đính chính tin đồn cho thấy sức hút truyền thông đặc biệt của đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce. Ngay cả những chi tiết liên quan đến khách mời hay các tiết mục biểu diễn cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Tuy nhiên, vượt ra ngoài những ồn ào về một sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao, chia sẻ của Tim McGraw còn hé lộ tình cảm bền chặt mà anh và Faith Hill dành cho Taylor Swift. Từ một cô gái trẻ lấy tên thần tượng làm cảm hứng cho đĩa đơn đầu tay, Taylor Swift đã trở thành một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Với những người từng chứng kiến hành trình ấy từ những ngày đầu, sự trưởng thành và hạnh phúc của nữ ca sĩ có lẽ cũng là một niềm tự hào đặc biệt.