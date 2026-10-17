Tim mạch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ tim mạch khu vực và thế giới

Đoàn Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu tham dự Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30. (Ảnh: Thu Phương)

Trong bốn ngày diễn ra (từ ngày 15 đến 18/10), hội nghị gần 40 phiên chuyên đề khoa học, cùng các hội thảo thực hành và hoạt động nghiên cứu, tập trung vào những tiến bộ mới trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh tim mạch. Các chủ đề nổi bật bao gồm điều trị suy tim, hội chứng mạch vành, can thiệp tim mạch, bệnh van tim, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, hình ảnh học tim mạch, y học chính xác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các báo cáo tại hội nghị, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), công bố năm 2025, tại 10 quốc gia ASEAN có khoảng 36,8 triệu người sống chung với bệnh tim mạch, khoảng 1,66 triệu người tử vong do bệnh tim mạch trong một năm và 42,4 triệu năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật và tử vong sớm.

Già hóa dân số, đô thị hóa, thay đổi lối sống, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì và rối loạn lipid máu đang khiến việc kiểm soát bệnh tim mạch trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, sự khác biệt về điều kiện kinh tế và năng lực hệ thống y tế giữa các quốc gia ASEAN tạo ra những khoảng cách đáng kể trong khả năng dự phòng, phát hiện sớm và điều trị.

Chương trình hội nghị còn có các phiên khoa học phối hợp với Hội Tim mạch châu Âu, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Can thiệp tim mạch Hoa Kỳ và nhiều tổ chức chuyên ngành quốc tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch AFC nhiệm kỳ 2025-2027 phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC) nhiệm kỳ 2025-2027 nhấn mạnh: dù có sự đa dạng về kinh tế, văn hóa và hệ thống y tế, các quốc gia Đông Nam Á đều phải đối diện với thách thức chung là gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức này. Hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe chính là chìa khóa để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

"Sức mạnh của chúng ta nằm ở sự đoàn kết. Tương lai của chúng ta nằm ở sự hợp tác. Và sứ mệnh cuối cùng là mang lại sức khỏe tim mạch tốt hơn cho mọi người dân ASEAN" - Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thông điệp ngắn gọn này thể hiện định hướng xuyên suốt của AFC: không chỉ thúc đẩy tiến bộ khoa học mà còn đưa những thành tựu y học đến gần hơn với người bệnh, đặc biệt tại các quốc gia còn hạn chế về nguồn lực y tế.

Một điểm đáng chú ý tại AFCC 2026 là sự tham gia tích cực của nhiều chuyên gia Việt Nam với vai trò chủ tọa, báo cáo viên, chuyên gia thảo luận và đánh giá các công trình nghiên cứu. Bên cạnh Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng chủ trì các phiên chuyên đề, thì nhiều chuyên gia Việt Nam như Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang… và nhiều bác sĩ khác tham gia trình bày, trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực tăng huyết áp, tim bẩm sinh, siêu âm tim, bệnh mạch vành và suy tim.

Sự hiện diện này phản ánh bước chuyển quan trọng: tim mạch Việt Nam không chỉ tiếp nhận kiến thức và công nghệ từ thế giới, mà ngày càng chủ động chia sẻ kinh nghiệm, tham gia xây dựng tri thức và đóng góp vào các hoạt động khoa học quốc tế.

Toàn cảnh phiên họp hội đồng AFC. (Ảnh: Thu Phương)

Những năm gần đây, nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu đã được triển khai và phát triển mạnh tại Việt Nam, từ can thiệp động mạch vành phức tạp, thay van động mạch chủ qua ống thông, can thiệp bệnh tim cấu trúc đến điều trị rối loạn nhịp và suy tim tiến triển. Song song với phát triển kỹ thuật, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, xây dựng hướng dẫn thực hành và hợp tác với các tổ chức tim mạch quốc tế ngày càng được chú trọng.

Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam không chỉ nâng cao chất lượng điều trị trong nước mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của y học tim mạch Đông Nam Á. Với vị thế và năng lực chuyên môn ngày càng được khẳng định, tim mạch Việt Nam đang có thêm cơ hội đóng góp vào những chương trình hợp tác khu vực, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học đến xây dựng chiến lược dự phòng bệnh tim mạch.

Theo định hướng được nhấn mạnh tại AFCC 2026, hợp tác quốc tế cần hướng đến những kết quả thiết thực: nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường dự phòng và giảm tử vong do bệnh tim mạch. Đối với Đông Nam Á, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tim mạch chất lượng cao.

Đây cũng là hướng đi mà Hội Tim mạch học Việt Nam đang thúc đẩy, trong đó có sáng kiến nâng cao tỷ lệ kiểm soát huyết áp trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu kiểm soát được huyết áp ở ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp vào năm 2030.