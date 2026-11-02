Tìm lời giải cho nhà ở xã hội phát thải carbon thấp ở Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST), Bộ Xây dựng, cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đồng thời thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo ông, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng nguồn cung nhà ở mà còn phải nâng cao chất lượng công trình, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong suốt vòng đời sử dụng.

TS. Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng phát biểu tại hội thảo. (Nguồn: BTC)

TS. Nguyễn Hồng Hải cho biết IBST đang phối hợp với các đơn vị thiết kế, nhà sản xuất vật liệu và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội phát thải carbon thấp. Các giải pháp cần có tính ứng dụng, giảm nhu cầu năng lượng ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế, đồng thời kiểm soát chi phí đầu tư và vận hành.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), cũng nhấn mạnh các giải pháp giảm phát thải cần gắn với định hướng phát triển vật liệu xây dựng và ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm hiệu quả môi trường nhưng không làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp.

Từ thiết kế thích ứng khí hậu đến vật liệu phát thải thấp

Theo TS.KTS. Nguyễn Tiến Tâm, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tổ chức hướng công trình phù hợp, tận dụng gió tự nhiên, bố trí không gian đệm và tối ưu diện tích cửa kính có thể cải thiện tiện nghi nhiệt, giảm phụ thuộc vào thiết bị làm mát và sưởi.

Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhà ở xã hội cần chú trọng thông gió tự nhiên, che nắng, hạn chế bức xạ nhiệt và kiểm soát độ ẩm ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế.

Bên cạnh giảm phát thải trong quá trình vận hành, giảm các-bon hàm chứa trong vật liệu và kết cấu cũng rất quan trọng. Đối với xi măng và bê tông, việc giảm tỷ lệ clinker, sử dụng phụ gia khoáng như tro bay và xỉ hạt lò cao được đánh giá có tiềm năng giảm phát thải.

Các giải pháp khác được giới thiệu gồm vật liệu nhẹ giúp giảm tải trọng kết cấu, rút ngắn thời gian thi công; vật liệu cách nhiệt, cách âm và sơn có hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi thấp nhằm cải thiện môi trường trong nhà. Việc kết hợp quạt trần với điều hòa không khí cũng giúp tăng lưu thông không khí, cho phép nâng nhiệt độ cài đặt, qua đó giảm điện năng làm mát...

Hoàn thiện cơ chế để nhân rộng giải pháp xanh

Cơ chế tài chính thúc đẩy ứng dụng giải pháp xanh cũng là vấn đề được quan tâm. Theo ông Vũ Hồng Phong, chuyên gia công trình xanh EDGE thuộc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), chứng nhận công trình xanh giúp chủ đầu tư chứng minh hiệu quả sử dụng tài nguyên, tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài chính xanh.

Tuy nhiên, các tiêu chí về hiệu suất năng lượng, tiết kiệm nước và giảm tác động môi trường cần được lượng hóa, đánh giá minh bạch, phù hợp với đặc thù tài chính của nhà ở xã hội.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và phương pháp đánh giá phát thải. Việc chuẩn hóa đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), kiểm kê khí nhà kính và Tuyên bố môi trường sản phẩm (EPD) sẽ tạo nền tảng dữ liệu tin cậy, hỗ trợ quản lý phát thải và triển khai chính sách ưu đãi.

Đại biểu tham dự Hội thảo. (Nguồn: BTC)

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham quan mô hình nghiên cứu và giải pháp công nghệ xây dựng tại IBST. Hoạt động hợp tác phát triển giải pháp xây dựng lắp ghép, tổ chức thi công có sự tham gia của doanh nghiệp Phú Nguyễn, hướng tới kết nối nghiên cứu với khả năng ứng dụng thực tế.

Kết luận hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Hải cho biết IBST sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện hướng dẫn thiết kế, thúc đẩy ứng dụng vật liệu, công nghệ phát thải thấp và kiến nghị cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Phát triển nhà ở xã hội phát thải carbon thấp đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ, từ quy hoạch, thiết kế, lựa chọn vật liệu, công nghệ thi công đến vận hành và huy động tài chính. Ưu tiên các giải pháp hiệu quả kinh tế, dễ triển khai và nhân rộng là điều kiện quan trọng để hài hòa mục tiêu giảm phát thải với yêu cầu bảo đảm nhà ở có giá phù hợp, chất lượng sống tốt cho người dân.