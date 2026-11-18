Bài toán hạ tầng năng lượng

Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định năng lượng là nền tảng cốt lõi cho phát triển kinh tế xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã đặt ra những mục tiêu về đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Theo tính toán, Việt Nam sẽ cần khoảng 136,3 tỷ USD vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện từ nay đến năm 2030. Trong đó, nhu cầu vốn dành cho các dự án nguồn điện chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 118,2 tỷ USD, tương đương gần 87% tổng nhu cầu. Hệ thống lưới truyền tải điện cũng cần khoản đầu tư khoảng 18,1 tỷ USD để đảm bảo công suất và vận hành ổn định.

Trước những vấn đề đặt ra, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh: "Để thực hiện các mục tiêu này, Việt Nam cần huy động thêm vốn, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế".

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài. Ảnh: VEC

Ở góc độ doanh nghiệp trong nước, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup nhận định, nhu cầu đầu tư nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới tại Việt Nam đang mở ra rất lớn.

Bản thân Vingroup cũng đang trực tiếp tham gia vào tiến trình này thông qua các dự án phát triển năng lượng, xây dựng hạ tầng trạm sạc xe điện phủ khắp cả nước và phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng.

"Việc huy động nguồn vốn, tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế là những yếu tố quan trọng với quá trình phát triển hạ tầng năng lượng", ông Quang cho biết.

Lãnh đạo Vingroup bày tỏ kỳ vọng các hoạt động kết nối sắp tới sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực, bởi khả năng thu hút dòng vốn phụ thuộc rất lớn vào môi trường chính sách, mạng lưới đối tác và hiệu quả tài chính của từng dự án.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Klinova cho rằng, để các định chế tài chính và doanh nghiệp tư nhân rót vốn, khuôn khổ pháp lý phải là điểm tựa vững chắc đầu tiên.

"Để huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, chính sách cần bảo đảm tính ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo. Đây là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh dài hạn", ông chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, khi khu vực tư nhân tham gia ngày càng sâu vào thị trường điện, tính khả thi về mặt tài chính phải được đặt ở vị trí trung tâm nhằm tạo điều kiện huy động vốn và duy trì dòng tiền đầu tư liên tục.

Nhu cầu năng lượng sạch

Bên cạnh bài toán nguồn vốn, áp lực bảo đảm nguồn cung năng lượng sạch đang trở thành yêu cầu cấp bách đối với nền kinh tế. TS. Nguyễn Phương Nam chỉ ra rằng, nhu cầu sử dụng điện sạch tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng cùng quá trình mở rộng sản xuất và các tiêu chuẩn khắt khe về phát thải.

Ông Nam nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục leo thang. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ rào cản mua bán điện, bảo đảm nguồn cung ổn định và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận năng lượng sạch sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events. Ảnh: VEC

Đặt vấn đề của Việt Nam trong bức tranh toàn cầu, ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events cho biết, thế giới đang bước vào thời kỳ bổ sung nguồn năng lượng mới, đòi hỏi mọi nguồn cung từ khí tự nhiên, LNG cho đến năng lượng tái tạo cùng tham gia vận hành.

Sự gia tăng này đến từ tiến trình điện khí hóa mạnh mẽ, khi dân số thế giới dự kiến tăng từ 8 tỷ lên 9,5 tỷ người trong hai thập kỷ tới, kéo theo làn sóng đô thị hóa, nhu cầu làm mát, bảo quản thực phẩm và dịch vụ y tế. Đáng chú ý, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang trở thành một chỉ dấu lớn thúc đẩy cơn khát điện toàn cầu.

Ông Christopher Hudson nhận định: "Dân số tăng, thế giới cần nhiều năng lượng hơn, cần mọi dạng năng lượng và cần năng lượng với giá hợp lý. An ninh năng lượng chính là ổn định kinh tế. Thế giới phát triển thì cần thêm lương thực, và an ninh lương thực cũng là an ninh kinh tế bởi một nửa lượng phân bón của thế giới có nguồn gốc từ khí".

Từ góc nhìn này, vị Chủ tịch dmg events khẳng định đây là thời điểm rất phù hợp để đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu về Hà Nội, vừa thảo luận cơ hội hợp tác thực chất với Việt Nam, vừa tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên toàn khu vực châu Á.

Để hiện thực hóa mục tiêu kết nối nguồn lực quốc tế, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events đã công bố kế hoạch tổ chức Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26-28/5/2027 tại VEC, Hà Nội, mang thông điệp "Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á".

Đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa VEC và dmg events nhằm phát triển các diễn đàn hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Không gian triển lãm dự kiến có quy mô 6 sảnh trưng bày, thu hút hơn 800 doanh nghiệp đăng ký thuộc các lĩnh vực: điện, khí đốt, năng lượng tái tạo và giao thông xanh.

Với quy mô dự kiến quy tụ 450 diễn giả, 120 phiên hội thảo chuyên ngành cùng khoảng 30.000 khách tham quan, GEEC 2027 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giải quyết bài toán hơn 136 tỷ USD vốn đầu tư, đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến về Việt Nam và khẳng định vị thế của đất nước trong chiến lược an ninh năng lượng khu vực.