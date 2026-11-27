Nghĩa vụ trái phiếu dồn cuối năm

Cuối tháng 11/2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bước vào cao điểm trả nợ khi nhiều khoản vay đồng loạt đến hạn. Sức ép này buộc các tổ chức phát hành phải giải bài toán cân đối giữa vốn kinh doanh và nghĩa vụ thanh toán đúng hạn.

Theo FiinGroup, nghĩa vụ thanh toán trái phiếu tháng 11/2026 dự kiến khoảng 24,7 nghìn tỷ đồng, giảm 24,6% so với tháng 10, nhưng tăng 80,7% so với cùng kỳ. Sang tháng 12, con số này vọt lên 55,8 nghìn tỷ đồng, tăng 125,6% so với tháng 11 và 30% so với cùng kỳ, cao nhất năm 2026.

Doanh nghiệp cần chủ động cân đối dòng tiền khi nhiều trái phiếu đến hạn. Ảnh: Đức Thanh

Áp lực đáo hạn không dừng lại sau tháng 12. Theo VIS Rating, giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới ước khoảng 235.000 tỷ đồng, cao hơn mức 169.000 tỷ đồng của 12 tháng liền trước. Doanh nghiệp vì thế phải chuẩn bị nguồn tiền cho các kỳ hạn tiếp theo, đồng thời đảm bảo vốn vận hành sản xuất, kinh doanh.

Xét riêng năm 2027, trọng tâm đáo hạn dồn vào nhóm bất động sản. Ông Lê Tiến Trung, giảng viên Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Trường Kinh tế, Đại học Phenikaa cho biết, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2027 dự kiến khoảng 276 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2026. Trong đó, bất động sản chiếm khoảng 156 nghìn tỷ đồng, tương đương 57%.

Với đặc thù vốn lớn và thu hồi kéo dài, khả năng trả nợ của nhóm này phụ thuộc lớn vào dòng tiền kinh doanh.

Trong lúc doanh nghiệp xoay xở trả nợ, nhu cầu huy động mới vẫn cao, đặc biệt từ khối ngân hàng. Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS nhận định, phát hành trái phiếu ngân hàng có thể tăng tốc trong hai tháng cuối năm nhằm bổ sung vốn trung và dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng. Hai nhu cầu trả nợ và hút vốn song hành làm gia tăng cạnh tranh dòng tiền.

Theo Chủ tịch Saigon Ratings Phùng Xuân Minh, trái phiếu bất động sản có xu hướng “kén” người mua hơn. Quyết định của nhà đầu tư gắn chặt với chất lượng dự án, tính minh bạch và mức độ tín nhiệm. Lãi suất cao chưa chắc hút được vốn nếu năng lực trả nợ chưa thuyết phục.

Tính đến ngày 18/11/2026, BIDV dự kiến phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV; VietinBank lên kế hoạch phát hành 16.000 tỷ đồng, chia thành hai đợt, bắt đầu từ quý IV/2026; HDBank dự kiến huy động 10.000 tỷ đồng từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Dù mới là kế hoạch, các con số này cho thấy, nhu cầu hút vốn của các nhà băng sẽ kéo dài sang năm sau.

Nhiều tổ chức cùng tìm vốn khiến cạnh tranh lãi suất đáng chú ý hơn. Theo ông Sơn, mặt bằng lãi suất trái phiếu khó giảm nhanh, nhất là kỳ hạn trên 5 năm, do áp lực huy động còn lớn. Ngay cả khi lãi suất tiền gửi hạ nhiệt, kênh trái phiếu vẫn cần mức sinh lời hấp dẫn để hút nhà đầu tư. Doanh nghiệp phi ngân hàng vì thế phải cân nhắc kỹ chi phí khi phát hành mới.

Chi phí vốn “thử thách” dòng tiền

Trong bối cảnh lãi suất huy động khó giảm, nhóm chịu sức ép lớn nhất là doanh nghiệp bất động sản khi vừa phải xoay vốn, vừa cân đối tiến độ dự án với dòng tiền bán hàng. Ông Phùng Xuân Minh, Chủ tịch Saigon Ratings cho biết, quy mô đầu tư lớn và chu kỳ thu hồi dài khiến nhóm này chịu áp lực lớn trong giai đoạn 2026 - 2027. Nếu doanh thu bán hàng thấp hơn kỳ vọng, nguồn thu từ khách hàng có thể không đủ trả gốc, lãi trái phiếu, nợ ngân hàng và thanh toán cho nhà thầu, trong khi dự án vẫn cần giải ngân theo tiến độ.

Sự thận trọng của nhà đầu tư cùng chi phí vốn tăng khiến doanh nghiệp cân nhắc lại kế hoạch phát hành. Theo ông Lê Tiến Trung, trong quý III/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 179,4 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với quý trước, dù vẫn tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này phản ánh sự chững lại trước mặt bằng lãi suất cao; nhiều đơn vị chọn lùi thời điểm, thu hẹp quy mô hoặc chờ điều kiện thuận lợi hơn.

Lãi suất tăng còn bào mòn hiệu quả đầu tư và cân đối dòng tiền. Ông Trung nêu ví dụ, với khoản trái phiếu 1.000 tỷ đồng, nếu lãi suất tăng từ 9% lên 11%/năm, doanh nghiệp phải trả thêm khoảng 20 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm, giả định dư nợ không đổi. Chi phí đội thêm làm giảm biên lợi nhuận, nhất là với dự án thu hồi vốn dài. Doanh nghiệp vì thế phải ưu tiên hạng mục tạo dòng tiền sớm, giãn tiến độ các khoản đầu tư chưa cấp thiết.

Lời giải cho bài toán dòng vốn

Song song với rà soát hiệu quả dự án, doanh nghiệp cần tái cơ cấu nguồn huy động. Thay vì phụ thuộc kênh trái phiếu, nguồn vốn nên kết hợp giữa tín dụng ngân hàng, vốn chủ sở hữu và dòng tiền kinh doanh. Theo ông Trung, việc lựa chọn cần căn cứ vào tổng chi phí vốn, kỳ hạn sử dụng và khả năng thanh toán. Với dự án dài hạn, hạn chế dùng vốn ngắn hạn sẽ giúp tránh sức ép vay mới đảo nợ khi đến hạn.

Tuy nhiên, đa dạng hóa nguồn vốn chưa thể giải quyết ngay khó khăn cho doanh nghiệp thiếu thanh khoản. Trước mắt, doanh nghiệp có thể đàm phán với trái chủ để điều chỉnh kỳ hạn, lịch thanh toán hoặc tìm vốn thay thế. Ông Trung lưu ý, gia hạn chỉ giảm sức ép ngắn hạn, chứ không làm mất nghĩa vụ trả nợ. Nếu kinh doanh chưa cải thiện, khó khăn sẽ trở lại vào kỳ đáo hạn tiếp theo.

Dù lãi suất trái phiếu chưa thể giảm ngay, các biện pháp hạ lãi suất huy động và cho vay của ngân hàng đang triển khai vẫn mở thêm lựa chọn vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả còn tùy thuộc khả năng tiếp cận tín dụng và điều kiện phát hành. Quy mô đáo hạn lớn cần được quản trị chủ động, không đồng nghĩa toàn thị trường đối mặt nguy cơ mất khả năng thanh toán; doanh nghiệp có dòng tiền ổn định vẫn đủ sức đáp ứng cam kết.

Những tuần cuối năm 2026 vừa là cao điểm trả nợ trước mắt, vừa là thời điểm chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027. Rà soát lịch trả nợ, dự báo dòng tiền và đối thoại minh bạch với trái chủ sẽ giúp doanh nghiệp chủ động tài chính. Khi nhu cầu vốn dài hạn còn lớn, giữ vững cam kết thanh toán chính là nền tảng củng cố niềm tin nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường.

Trái phiếu doanh nghiệp trước các đợt đáo hạn lớn Theo VIS Rating, giá trị trái phiếu đáo hạn dự kiến đạt khoảng 77.000 tỷ đồng trong quý IV/2026, giảm xuống 31.000 tỷ đồng trong quý I/2027, trước khi tăng lên 84.000 tỷ đồng vào quý II/2027. Việc nhiều khoản trái phiếu tập trung đáo hạn đặt ra yêu cầu chủ động thu xếp nguồn thanh toán, nhưng không đồng nghĩa các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc trả nợ. Xét theo từng tháng, thống kê của VBMA cho thấy, khoảng 47.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ sẽ đáo hạn trong tháng 6/2027, cao hơn 3 lần tháng 3 và hơn 2 lần tháng 5. Đáng chú ý, tháng 12/2027 dự kiến có khoảng 50.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng đáo hạn, đưa tổng giá trị lên hơn 56.000 tỷ đồng, mức cao nhất theo tháng trong giai đoạn từ tháng 10/2026 đến hết năm 2027. Diệu Khiết