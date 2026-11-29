Khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) không chỉ phụ thuộc vào nhận thức mà còn gắn với điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý và khả năng chi trả của mỗi người dân. Tại Thanh Hóa, khi nguồn cung phương tiện tránh thai miễn phí từ Trung ương ngày càng thu hẹp, bài toán bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản cho các nhóm yếu thế đang đặt ra yêu cầu cần có chính sách hỗ trợ phù hợp từ địa phương.

Theo đánh giá của ngành y tế, công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 66,5% năm 2021 lên 68,7% năm 2025. Mạng lưới cung cấp dịch vụ từng bước được củng cố, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ được nâng lên.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho người dân miền núi tại Thanh Hóa. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, kết quả này chưa đồng nghĩa với việc mọi nhóm dân cư đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ như nhau. Toàn tỉnh hiện có 78/166 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm 47% tổng số xã. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thuộc các nhóm đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số chiếm khoảng 40% tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Đây cũng là những nhóm dễ gặp khó khăn khi tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Với một bộ phận người dân, chi phí mua phương tiện tránh thai hoặc việc phải di chuyển xa để sử dụng dịch vụ y tế có thể trở thành rào cản.

Khoảng trống chính sách khi nguồn cung miễn phí thu hẹp

Một trong những nguyên nhân khiến khả năng tiếp cận dịch vụ KHHGĐ chưa đồng đều là sự thay đổi về nguồn cung phương tiện tránh thai. Giai đoạn 2021-2025, nguồn phương tiện tránh thai miễn phí do Trung ương cấp giảm dần cả về số lượng và chủng loại. Các kênh tiếp thị xã hội, xã hội hóa phương tiện tránh thai cũng ngừng hoạt động.

Theo báo cáo của ngành y tế, một số phương tiện như bao cao su, viên uống tránh thai, thuốc tiêm và que cấy tránh thai không còn được cấp miễn phí trong nhiều năm. Đến nay, nguồn cung miễn phí từ Trung ương chủ yếu còn dụng cụ tử cung, nhưng số lượng hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Trong khi đó, ngân sách địa phương dành cho việc mua sắm phương tiện tránh thai để cấp miễn phí vẫn còn khó khăn.

Thực trạng này khiến những nhóm vốn cần được ưu tiên hỗ trợ phải tự chi trả chi phí mua phương tiện tránh thai và sử dụng dịch vụ. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận mà còn có thể tác động đến việc duy trì sử dụng thường xuyên các biện pháp tránh thai hiện đại.

Tuyên truyền, lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng mức sinh cao, vùng khó khăn là hoạt động được tỉnh Thanh Hóa quan tâm duy trì. Ảnh tư liệu CCDSTH

Từ yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh Thanh Hóa đang đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ KHHGĐ cho các nhóm đối tượng thuộc diện ưu tiên. Đây được xem là bước cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Dân số số 113/2025/QH15, tạo cơ sở để địa phương chủ động triển khai chính sách phù hợp với điều kiện của mình.

Hỗ trợ để người dân có thêm quyền lựa chọn

Theo dự thảo, người dân cư trú trên địa bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai, dịch vụ KHHGĐ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và xã thuộc khu vực biên giới đất liền sẽ thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

Các phương tiện tránh thai dự kiến cấp miễn phí gồm dụng cụ tử cung, que cấy tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, thuốc uống tránh thai và bao cao su. Mỗi đối tượng được hỗ trợ một loại phương tiện do mình lựa chọn và đăng ký sử dụng. Đối với các biện pháp tránh thai lâm sàng như đặt, tháo dụng cụ tử cung, cấy, tháo que cấy và tiêm tránh thai, dự thảo đề xuất miễn phí kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Các phương tiện tránh thai phi lâm sàng được cấp thông qua trạm y tế xã, phường, đội ngũ viên chức và cộng tác viên dân số.

Qua rà soát nhu cầu đăng ký năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 38.000 người thuộc các nhóm đối tượng nêu trên đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai. Trong đó, có 4.279 người thuộc hộ nghèo, 9.292 người thuộc hộ cận nghèo, 3.684 người thuộc diện bảo trợ xã hội và 20.745 người thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Dự kiến, kinh phí thực hiện chính sách khoảng 7,58 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách nhà nước. Nguồn lực này nhằm bảo đảm cung ứng các phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ cho người dân thuộc diện hỗ trợ, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở y tế duy trì hoạt động KHHGĐ tại cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của đề xuất không nằm ở việc vận động người dân hạn chế sinh con, mà hướng tới bảo đảm quyền chủ động, tự nguyện trong quyết định sinh sản. Khi được tiếp cận đầy đủ thông tin, phương tiện và dịch vụ có chất lượng, mỗi cá nhân, cặp vợ chồng có thêm điều kiện lựa chọn thời điểm sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với hoàn cảnh và sức khỏe.

Qua đó, chính sách kỳ vọng góp phần giảm mang thai ngoài ý muốn, hạn chế phá thai không an toàn, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và nâng cao chất lượng dân số. Đây cũng là bước chuyển từ cách tiếp cận KHHGĐ đơn thuần sang quan điểm dân số và phát triển, trong đó quyền lợi, sự tự nguyện và công bằng trong tiếp cận dịch vụ của người dân được đặt ở vị trí trung tâm.